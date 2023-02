Po osmnácti kolech získal Havlíčkův Brod 34 bodů a drží osmou příčku, která jako poslední zajišťuje účast v navazujícím play off. O play off ale hraje ještě devátá Břeclav, která má o bod méně. Dobré je se 36 body je sedmé, Hradec Králové s 37 body pátý.

HB Ostrov potřebuje a chce bodovat, navíc by oběma nejbližším soupeřům rád oplatil porážky z úvodních vzájemných utkání v Havlíčkově Brodě loni v prosinci (s Dobrým prohrál 1:6, s Hradcem Králové 0:6). „Přál bych si obě utkání vyhrát. Chceme do play off, ještě výhry potřebujeme,“ poznamenal k nadcházejícím extraligovým bojům trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický. HB Ostrov do konce základní části bude hrát ve Vlašimi, která se nachází na hraně sestupu z extraligy, a v Praze s jasně posledním El Niněm.

Dobré i Hradec Králové jsou si podobné tím, že shodně sází na jednu výbornou hráčku. V Dobrém tuto roli plní mladá reprezentantka Zdena Blašková, která má ve dvouhrách bilanci 47:6, v Hradci Králové zkušená Hana Kubátová s osobní úspěšností 37:13. „Cesta k bodům povede přes ostatní hráčky v sestavách obou nejbližší soupeřů. Pokud s nimi uspějeme, máme v obou zápasech na vítězství,“ naznačil Bohumil Vožický.

Sestavu by měl mít aktuálně nejsilnější možnou. Po předcházejících dvou utkáních na Moravě zůstaly v Havlíčkově Brodě spolu s Terezou Pytlíkovu Egypťanka Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová i Běloruska Darya Kiselová, k dispozici bude i Aneta Širučková.

Utkání devatenáctého kola extraligy mezi SK Dobré a HB Ostrov Havlíčkův Brod se hraje v sobotu 25. února od 11 hodin. Dobré je obec s necelými devíti sty obyvateli nedaleko Dobrušky. Duel dvacátého kola mezi SVS Hradec Králové a HB Ostrov se hraje v neděli 26. února od 10 hodin.