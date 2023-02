Po odehraných čtrnácti kolech Hodonín A soutěž s jedenačtyřiceti body vede. Lídr tabulky naplno nebodoval v jediném utkání, s Hradcem Králové remizoval 5:5. S tím Hradcem, který má aktuálně na páté příčce sedmadvacet bodů, tedy stejně jako šestý Havlíčkův Brod. Hodonín B hraje naopak o udržení v soutěži, v současnosti je s třiadvaceti body předposlední.

Po úspěšných vystoupeních před dvěma týdny na severu Moravy myslí v Havlíčkově Brodě na úspěchu i proti hodonínskému áčku, s nímž HB Ostrov prohrál na jihu Moravy 0:6. „Hodonínské áčko bude v pátek favoritem, ale my se v nejsilnějším složením pokusíme uspět,“ naznačil cíle trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

Pro páteční utkání může počítat s Egypťankou Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanovou, která teď deset dní v Havlíčkově Brodě trénovala. K dispozici bude rovněž Běloruska Darya Kiselová, která je s týmem od středy, a s celou rodinou, tedy i s ani ne tříměsíčním synem Kristiánem, přicestovala do Havlíčkova Brodu Aneta Širučková. „Aneta nehrála pingpong deset měsíců, teď je na ní vidět, jakou má chuť do hry, její přítomnost je vzpruhou pro celý tým,“ poznamenal na adresu nejzkušenější hráčky trenér HB Ostrov. Do hry bude nejspíš připravena zasáhnout i Tereza Pytlíková.

Za Hodonín A nejvýrazněji doposud bodovaly Karin Grofová, Markéta Ševčíková a Anna Klempererová.

V sobotu proti Hodonínu B půjde do zápasu v roli favorita HB Ostrov, který podzimní vzájemné utkání ovládl výsledkem 6:2. „Proti hodonínskému béčku jsme favoritem, ale soupeř se proti začátku podzimu herně zvedl a výsledkově zlepšil,“ připomněl Bohumil Vožický.

Hodonín B zatím třikrát vyhrál a třikrát remizoval. Dvakrát porazil beznadějně poslední pražské El Niňo, třetí vítězství přidal s Břeclaví. Nejvýraznější postavou Hodonína B je Portoričanka Gonzales Rebecca Melanie Diazová, která zařídila devatenáct týmových bodů, spolu s ní nastupují Veronika Kmeťová a Monika Pařízková.

Utkání HB Ostrov – Hodonín A se hraje v pátek 3. února od 18 hodin, utkání HB Ostrov – Hodonín B je na programu o den později v 18 hodin.