Boj o postup do další fáze Ligy mistryň čeká od čtvrtka 21. září havlíčkobrodské stolní tenistky. Pořadatelem zápasů ve skupině B je Moravský Krumlov, turnaj se odehraje v prostředí, které není hráčkám HB Ostrov cizí.

Stolní tenistky HB Ostrov se od čtvrtka do neděle budou pokoušet na palubovce Moravského Krumlova proklouznout do další fáze Ligy mistrů. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Kopl

Z pětičlenné skupiny postoupí dál dva nejlepší týmy, HB Ostrov by mezi úspěšnými nechtěl chybět. Do skupiny B k pořádajícímu TT Moravský Krumlov byly dále nalosovány maďarský SH-ITB Budaörsi Sport Club, španělský tým Tecnigen Linares a francouzský celek TT Joué Les Tours. „Těším se. Pro nás to bude první konfrontace na takovéto úrovni, jsem zvědavý, jak si naše hráčky poradí,“ poznamenal směrem k nadcházejícímu turnaji úvodní fáze Ligy mistryň trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.

Do Moravského Krumlova, kam havlíčkobrodská výprava zamíří ve čtvrtek 21. září ráno, s sebou bere čtyři hráčky. K dispozici bude mít Zdenu Blaškovou, Tatianu Kukulkovou, Lindu Záděrovou a Veroniku Polákovou. Ještě ve čtvrtek odehraje HB Ostrov první utkání, v osmnáct hodin začíná duel s pořádajícím Moravským Krumlovem. „Čekají nás celkem čtyři utkání, každý den jedno,“ upřesnil informace k losu Bohumil Vožický.

Fotbalisté Velkého Meziříčí padli na dno. Obával jsem se toho, přiznal Šimáček

V pátek změří HB Ostrov síly s maďarským týmem SH-ITB Budaörsi Sport Club, utkání má začátek ve čtrnáct hodin. Sobotním soupeřem havlíčkobrodských stolních tenistek bude francouzské TT Joué les Tours, také toto utkání začne ve dvě hodiny odpoledne. V neděli od deseti hodin dopoledne odehraje HB Ostrov poslední utkání ve skupině, a to proti španělskému klubu Tecnigen Linares. „Maďarský soupeř přiveze národní tým, v případě dalších protivníků toho o sestavách moc nevíme. Chceme zabojovat o postup do další fáze Ligy mistryň, ale když se to nepodaří, a skončíme v Evropské lize, nebudeme to považovat za problém,“ zmínil ke sportovním plánům týmu Bohumil Vožický.

Úvodní fáze Ligy mistryň se hraje jinak než zápasy v domácí ženské extralize, hrací systém v této soutěži je naopak totožný se systém v Lize mistrů. Rovněž tady se hraje o třetí bod v maximálně pěti dvouhrách, za stavu 2:2 v individuálních zápasech se hraje takzvaný Zlatý set do šesti získaných bodů.

Program základní skupiny B Ligy mistryň v Moravském Krumlově:

Čtvrtek 21. září

Moravský Krumlov – HB Ostrov (18.00)



Pátek 22. září

Linares – Joué les Tours (10.00), Budaörsi – HB Ostrov (14.00), Moravský Krumlov – Joué les Tours (18.00)



Sobota 23. září

Budaörsi – Linares (10.00), Joué les Tours – HB Ostrov (14.00), Budaörsi – Moravský Krumlov (18.00)



Neděle 24. září

Linares – HB Ostrov (10.00), Budaörsi – Joué les Tours (14.00), Moravský Krumlov – Linares (18.00)