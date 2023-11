Osmou výhrou ozdobily havlíčkobrodské stolní tenistky osmé extraligové utkání. HB Ostrov vyhrál v neděli 6:3 v Havířově a na čele navýšil náskok před druhým Hodonínem na čtyři body. Hodonín v pátek překvapivě jen remizoval s SK Dobré 5:5.

Stolní tenistky HB Ostrov vyhrály v neděli 6:3 v Havířově a na čele navýšily náskok před druhým Hodonínem na čtyři body. Ilustrační foto. | Foto: ČAST/Jaroslav Odstrčilík

V neděli v Havířově to byla bitva až do posledního míčku. Havlíčkobrodské stolní tenistky nezačaly úplně nejlíp a do vedení šly až po sedmé dvouhře, kdy Tatiana Kukuľková přehrála 3:1 Gabrielu Štěpánovou.

Pak následovala dvě pětisetová dramata, kdy nejprve Zdena Blašková přemohla Agatu Zakrzewskou a na samý závěr udolala Linda Záděrová Alici Li Sian Chang. „Čekali jsme, že Havířov bude silný. Jsem rád, že to holky takhle zvládly, potvrdily, že tým má obrovskou vnitřní sílu,“ vracel se k nedělnímu utkání trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.

Ocenil, že tým nezlomily dvě úvodní prohry, navíc prohry tak trochu smolné, neboť ani Tatiana Kukuľková s Alicí Li Sian Chang, ani Linda Záděrová s Agatou Zakrzewskou nebyly daleko úspěchu.

Fotbalisté Žďáru potvrdili ohromnou fazonu, naopak Slovan doma nečekaně neuspěl

O body lídra extraligy se zasloužily všechny čtyři hráčky, které do utkání v Havířově zasáhly. Ten první zařídila díky výhře 3:1 Aneta Širučková v zápase s Klárou Hrabicovou. Pak nejzkušenější hráčka v barvách HB Ostrov přepustila místo střídající Zdeně Blaškové, která nakonec rovněž bodem přispěla k celkovému výsledku. „Zdena ještě v sobotu večer hrála na turnaji ve Slovinsku, přijela přímo do Havířova v neděli dopoledne, ale chtěla hrát. Původně neměla být k dispozici Tatiana Kukuľková, ale i ta do Havířova dorazila a znovu uhrála důležité body. V týmu panuje výborná atmosféra a přicházejí výsledky,“ připomínal Bohumil Vožický.

Poslední slovo pak měla v neděli odpoledne Linda Záděrová, která zvládla devátou dvouhru s havířovskou obranářkou Alicí Li Sian Chang. „Linda příjemně překvapila. V posledních týdnech se posunula herně i mentálně, mám z toho radost,“ dodával Bohumil Vožický.

HB Ostrov má po osmi odehraných zápasech 24 bodů, mistrovský Hodonín na druhém místě má bodů 20, třetí Havířov je na sedmnácti bodech, ale má jedno utkání k dobru.

Extraliga žen ve stolním tenise – 7. kolo:

SKST Charvát Havířov – HB Ostrov Havlíčkův Brod 3:6

Li Sian Chang – Kukuľková 3:2 (5, 3, -10, -7, 7), Zakrzewska – Záděrová 3:1 (-7, 10, 10, 8), Hrabicová – Širučková 1:3 (-8, 8, -8, -8), Zakrzewska – Kukuľková 1:3 (-7, 8, -9, -7), Li Sian Chang – Blašková 3:2 (7, -8, -12, 9, 13), Hrabicová – Záděrová 0:3 (-7, -7, -2), Zakrzewska – Blašková 2:3 (-6, 6, 4, -10, -6), Štěpánová – Kukuľková 1:3 (-5, 5, -3, -6), Li Sian Chang – Záděrová 2:3 (-9, 9, 8, -9, -9).