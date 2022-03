Právě s El Niněm ztratil Cheb jediné utkání sezony 2021/2022, hned ve druhém kole prohrál v herně soupeře 1:3. Následujících čtrnáct extraligových utkání lídr soutěže vyhrál, z toho pouze dvakrát těsně 2:3. V prvním vzájemném utkání v Havlíčkově Brodě vyhrál Cheb 3:1.

Mužstvo ze západu Čech odehrálo celou sezonu s trojicí hráčů, David Reitšpies se může chlubit bilancí 24 vítězství a jediné porážky. Spolu s ním se o výhry týmu starali Antonín Gavlas a Stanislav Kučera. „Cheb hraje pořád v nejsilnějším složení, bilance Davida Reitšpiese je úctyhodná,“ uznal trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Bohumil Vožický.

Do Chebu vypraví z Havlíčkova Brodu Tomáše Treglera, Michala Obešla a jednoho z dvojice mladíků Radek Skála, Ondřej Květon. Volno bude mít Dmitrij Prokopcov. „Chceme se pokusit vyhrát, vyzkoušet prostředí, v němž nás může čekat play off. První místo už Cheb nepustí, my chceme udržet druhou příčku, v případě úspěchu v Chebu, bychom už v posledním kole mohli dát příležitost mladým klukům,“ dodával Bohumil Vožický.

Utkání mezi SKST Cheb a HB Ostrov Havlíčkův Brod se hraje ve čtvrtek 10. března od 18 hodin a k vidění bude také na televizním kanále Sport 1.