Florbalisté Snipers Třebíč (na snímku) vstoupili do nového ročníku Regionální ligy dvěma výhrami nad Okříškami a Novým Městem na Moravě.

Po krátkém, ale velmi slušném tažení pohárem, čekala na florbalisty Třebíče konečně ta pravá výzva. Za deštivého počasí se vypravili do Nového Města na Moravě, aby změřil síly s týmy Okříšek a domácími Orly.

Vstup do prvního zápasu proti Okříškám vyšel Sniperům skvěle. Za necelé dvě minuty stihli vstřelit dvě branky a dostali se do rychlého vedení. Jenže poté přišly silné okamžiky jejich okresního rivala a najednou to bylo 2:5. Zápas plný zvratů však pokračoval dál a pět branek v řadě se podařilo vstřelit také Třebíči - 7:5.

V šesté minutě závěrečné třetiny se Okříšky prosadily dvakrát během půlminuty a bylo znovu srovnáno. Svoboda vrátil Sniperům vedení, minutu a půl před závěrečnou sirénou při power-play vyrovnal Uher. Na prodloužení zápasu ale nedošlo. Padesát vteřin před koncem vyhrál v rohu hřiště Korba osobní souboj a k překvapení všech našel nečekanou nahrávkou před brankou hostů volného Svobodu, který vstřelil rozhodující branku klání a dovršil svůj hattrick - 9:8.

Do druhého zápasu dne vstoupili florbalisté Třebíče sice pomaleji, ale za to předvedli daleko lepší výkon. Svého soupeře pouštěli jen k ojedinělým výpadům a sami místy předváděli velmi pohledné florbalové akce. Prakticky každý útok hostů končil nebezpečnou střelou. Nové Město tak svému soupeři podlehlo vysoko 4:14

Trenér Sniperů nebyl s výkonem týmu, i přes zisk všech bodů, spokojený. „V letošní sezóně se jednalo o naše zatím nejhorší výkony. Byli jsme špatní pohybově, špatně jsme pracovali na míčku, volili jsme často špatná řešení a pouštěli se do věcí, které v naši hře nechceme. Naštěstí se nám povedlo, zejména v prvním zápase, tyto problémy alespoň částečně odstranit a zvládnout těžké utkání. Ve druhém zápase jsme předvedli daleko lepší výkon jak pohybově, tak i kombinačně a vypracovali jsme si celou řadu vyložených šancí. Pozitivem je rozhodně velké zapojení mladých kluků," hodnotil kouč Filip Kolář.

FLORBALOVÁ REGIONÁLNÍ LIGA - SKUPINA 5

TŘEBÍČ - OKŘÍŠKY

Góly: 2., 37. a 45. Svoboda, 2. Čaloud, 11. Skála, 11. Žák, 12. Horák, 28. Benáček, 32. Janšta - 4. a 44. T. Uher, 6. Hájek, 14. a 36. J. Uher, 16. Kučera, 23. Korba, 36. Noháček. Třetiny: 2:3, 4:2, 3.3.

NOVÉ MĚSTO N. M. - TŘEBÍČ 4:14

Góly: 8., 24. a 36. Košík, 45. Veselský - 5. Štveráček, 6. a 39. Benáček, 7. a 25. Svoboda, 12. a 18. Stránský, 18. a 26. Korba, 30. a 35. Žák, 38. Čaloud, 39. Skála, 44. Horák. Třetiny: 1:4, 1:5, 2:5.