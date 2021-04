Taková rychlovka se konala i po posledním zápase v Ostravě, kde se utkání natáhlo až do deváté večerní. Při zavřených restauracích měli hráči večeři na stojáka. „Zastavili jsme na pumnpě a dali si sendviče,“ popisuje nouzové řešení.

To jsou ale extrémní případy. Na stravě se obecně v havlíčkobrodském klubu nešetří. „Když jsme ve větším městě, tak není problém objednat si teplé jídlo. Buď si ho necháme dovézt na halu nebo do hotelu,“ vysvětluje.

Že je o hráče postaráno kvalitně, potvrzuje i trenér Bohumil Vožický. „My si nemůžeme naříkat. Míra Jinek si na tom dává záležet, v jídle si užíváme.“

Pokud hráči manažerovi klubu udělají výsledkem radost, umí je odměnit. „Kluci vědí, že si to dělám hezké a snažím se, aby to měli hezké i oni. Takže za odměnu jsou bifteky, dobré hovězí maso. Mají rádi těstoviny s mořskými plody, sushi. To jim rád dopřeji,“ vyzrazuje.

Po zápase se jídelníček až tak neřeší, před ním už více. „Obecně klukům zajistíme dietní jídlo, mají rádi pastu,“ vypráví Miroslav Jinek. I při utkání samotném je si čeho zobnout. „Vozíme s sebou banány, doplňky stravy, čokoládu. To všechno mají kluci na šatně k dispozici,“ dává na vědomí.

V této době, která je svázána přísnými opatřeními, není možné soupeři ani podat vodu. Tak strikní pravidla v extralize panují. Před několika lety byla ale realita jiná. Většina klubů se hostila navzájem.

A nejen vodou. „Vzhledem k tomu, že mám restauraci, tak jsem zajišťoval pozápasové rauty. Pro nás i pro soupeře,“ uvádí Miroslav Jinek.

Pozvánka pro soupeře ale automatická nebyla. Manažer brodského klubu bedlivě sledoval, zda protivníci z pohostinnosti jen netěží. „Každý nemá možnosti jako my, ale když nám v Brně udělali kafe a dali k němu zákusek, tak to beru, že je to v pořádku. Oceňuji snahu,“ vysvětlil.

Dokázal se ale i nazlobit. „V minulosti se nám také stalo, že jediné, co jsme na venkovním zápase dostali, byly dvě lahve s vodou a čtyři kelímky. I takhle se dokáže zachovat extraligový klub. Ten ale od nás pozvání na večeři už nedostane,“ prohlašuje Miroslav Jinek.