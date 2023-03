Po všech stránkách vydařené utkání na nezvyklém místě mají za sebou havlíčkobrodští stolní tenisté.

Také v předposledním utkání základní části letošního extraligového ročníku stolní tenisté HB Ostrov nezaváhali a zdolali Ostravu. | Foto: Jaroslav Loskot

V předposledním kole základní části extraligy porazil HB Ostrov TTC Ostravu 3:1, utkání se hrálo netradičně v jihočeských Vodňanech.

Právě místo konání utkání sedmnáctého kola zážitek umocnilo. „Vodňanští pořadatelé z toho udělali velký svátek,“ poznamenal trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Dmitrij Prokopcov. Zatímco v Havlíčkově Brodě by na páteční utkání přišlo kolem čtyřiceti, v lepším případě padesát diváků, ve Vodňanech jich pořadatelé nahlásili 325. „Diváci byli fantastičtí, skvěle fandili a extraligové utkání si opravdu užívali. Kdyby to herna umožnila, přišlo by jich nejspíš ještě víc,“ pochvaloval si Dmitrij Prokopcov.

TTC Ostrava přijela podle očekávání bez své legendy Petra Korbela, ale také bez současné týmové jedničky Jakuba Keprlíka. Spolu se Slováky Alexanderem Valuchem a Filipem Delinčákem tak překvapivě nastoupil šestnáctiletý Štěpán Brhel, který hostuje v TTC Ostravě jako kmenový hráč havlíčkobrodského klubu. A byl to on, díky němuž mělo utkání i dramatičtější sportovní náboj.

OBRAZEM: Fotbalisté Vrchoviny válí. Také podruhé na jaře venku naplno bodovali

Stále spolehlivější Pavel Širuček zajistil na úvod rychlý první bod pro HB Ostrov. Pak Tomáš Martinko v pěti setech prohrál se Štěpánem Brhelem, svým tréninkovým partnerem. „Zatímco první utkání bylo jasné a ne moc divácky záživné, v utkání Tomáše Martinka se Štěpánem Brhelem si diváci mohli vychutnat dramatické okamžiky i pěkné výměny. Bylo znát, že se kluci znají, lépe toho využil Štěpán Brhel,“ komentoval druhý zápas trenér HB Ostrov.

Pak si Tomáš Tregler poradil ve třech setech s Filipem Delinčákem a Pavel Širuček navzdory prohranému prvnímu setu další zápletku se Štěpánem Brhlem nepřipustil. „Tomáš Tregler ukázal svůj vysoký standard. Pavel Širuček zase potvrdil, že má formu, cítím z něj herní jistotu,“ dodával ve svém pozápasovém hodnocení Dmitrij Prokopcov.

Základní část extraligy zakončí její jistý vítěz HB Ostrov v pátek 17. března v Havířově.

Extraliga mužů ve stolním tenise – 17. kolo:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – TTC Ostrava 2016 3:1

Širuček – Valuch 3:0 (7, 4, 9)

Martinko – Brhel 2:3 (-9, 3, 4, -5, -5)

Tregler – Delinčák 3:0 (1, 9, 8)

Širuček – Brhel 3:1 (-9, 6, 8, 4)