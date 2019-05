Mladší žáci – kategorie do 35 kg: Zvolánek Patrik, 2.místo. Do 43 kg: Žák Petr, 2.místo. Do 57 kg: Lehotský Tadeáš, 1.místo. Do 70 kg: Kocman Dominik, 1.místo.

Přípravka – kategorie do 25 kg: Průša Sebastián, 2.místo. Do 31 kg: Zvolánek Lukáš, 1.místo. Šiška Daniel, 5.místo. Do 39 kg: Rákosník Patrik, 5.místo. Do 43 kg: Satrapa Václav, 2.místo. Do 52 kg: Žák Vítězslav, 1.místo. Kocman Radovan, 2.místo

Pořadí družstev: 1. TJ Lokomotiva Krnov, 2. Raciborz (Polsko), 3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

Muži nejprve zavítali do trenčínské Sportovní haly ASVŠ, kde se konalo druhé kolo československé ligy mužů v zápase řeckořímském. „Broďáci ve složení – Milichovský Libor, Hauser Michal, Ulip Ondřej a Daniel Michal, Chalupský Jan, Novák Petr, Domkář Bohumil, Janda Jan a Albini Marcel a Vondrák Karel v prvním utkání porazili vysoko 32:4 Olymp Praha,“ prozradil havlíčkobrodský kouč Zdeněk Švec.



Ve druhém kole porazili Třinec a následně u domácí Duklu Trenčín. „Tímto famózním kolem se usadili na první příčce,“ dodal Švec.

O týden později se konalo Mistrovství České republiky v zápase řecko-římském mužů. Zápasníci Jiskry v osmi lidech sedm medailí, a z toho tři tituly.

Zároveň Svaz zápasu České republiky na začátku MČR vyhlásil nejlepšího zápasníka za rok 2018 v kategorii U 17 Marcela Albiniho a v kategorii mužů Ondřeje Dadáka. Nejlepším trenérem za rok 2018 byl vyhlášen Zdeněk Švec.

Jednotlivci

Kategorie do 60 kg: Milichovský Libor, 1.místo. Do 67 kg: Hauser Michal, 1.místo. Do 72 kg: Daniel Michal, 3.místo. Do 77 kg: Chalupský Jan, 4.místo. Do 82 kg: Varga Oldřich, 1.místo. Novák Petr, 2.místo. Do 87 kg: Domkář Bohumil, 2.místo. Do 130 kg: Albini Marcel, 3.místo.

Celkové pořadí oddílů

1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod, 2. TJ Olymp Praha, 3. Czech Wrestling Chomutov.