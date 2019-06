Jak si vedly

SVĚTLÁ N. S. – CHODOV 0:14

Třetiny: 0:2, 0:4, 0:8.

SVĚTLÁ N. S. – CHODOV 0:15

Třetiny: 0:3, 0:5, 0:7.

SVĚTLÁ N. S. – FBŠ JIHLAVA 9:10 PP

Góly Světlé n. S.: 8. Titzová, 10. Titzová (Škarydová), 10. Kudrnová (Titzová), 15. Škarydová (Titzová), 19. Tlapáková (Císařová), 21. Špatzová, 24. Tlapáková (Císařová), 29. Škarydová (Kotěrová), 33. Škarydová (Trachtová). Třetiny: 3:4, 4:3, 2:2, 0:1.

SVĚTLÁ N. S. – JABLONNÉ N. O. 3:0

Góly Světlé n. S.: 8:56 Chmelová (Titzová), 9:43 Škarydová (Bezoušková), 33:00 Bezoušková (Titzová). Třetiny: 2:0, 0:0, 1:0.

Konečné pořadí MČR DOROSTENEK 2019:

1. Tatran Střešovice Praha, 2. Florbal Chodov Praha, 3. SC Tempish Vítkovice, 4. FBŠ Bohemians Praha, 5. FBŠ Jihlava, 6. FBC Ostrava, 7. Sklo Bohemia Světlá n. S., 8. FBC Jablonné n. O.

Tam narazily na pražský Chodov, ale ten je ve čtvrtfinále rozstřílel 14:0 a 15:0. „Do půlky obou zápasů skóre nevypadalo tak hrozně, měli jsme i pár šancí, ale pak se projevila herní kvalita Chodova,“ řekl k utkání světelský kouč Tomáš Rosecký.

Druhý den pak čekal na světelské florbalistky boj o umístění na pátém až osmém místě, kde narazily na krajské rivalky z FBŠ Jihlava, a ty notně potrápily. V konečném boji o sedmé místo narazily holky ze Světlé na Jablonné nad Orlicí. Tento zápas jim přinesl první vítězství v turnaji a také konečné sedmé místo na republikovém šampionátu.

„Pro náš velmi mladý tým to byla cenná zkušenost do budoucna. Hned deset hráček patří věkem ještě do žákyň. Obrovským úspěchem letošní sezóny už byl postup do baráže o MČR, natož samotná účast na něm,“ zhodnotil sezonu Rosecký.

„Ve čtvrtfinále jsme na velkoklub z pražského Chodova neměli, trochu zamrzí to celkové skóre. Ale holky makaly nadoraz a odměnou jim byly výsledky v boji o páté až osmé místo. Mám neskutečnou radost z toho, jak jsme schopni hrát pouze se svými odchovankyněmi i tato těžká utkání. Navíc jsme v našem regionu vyhráli soutěž fair-play Českého florbalu, takže se holky mohou těšit na pořádnou odměnu“ spokojeně uvedl Rosecký.