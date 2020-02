Stav série: 1:0.

„My jsme skončili na osmém místě, takže jsme šli na Třebovou, která je velkým favoritem. Mají peníze i kvalitní hokejisty. My jsme si něco řekli v kabině, ale do zápasu jsme vstoupili špatně, a prohrávali 2:0. Pak jsme se vzchopili, ale na co mi doplácíme, tak je neproměňovaní vyložených šancí. Když nevyužijeme ze dvou šancí jednu, tak s takovým soupeřem těžko uspějeme. Kluky ale musím pochválit. Je to play-off zápas, takže jsme v poslední třetině šli do zápasu naplno, protože se říká: Jak skončíš zápas, tak začneš nový. My musíme s nimi bruslit, hrát tvrdě a důrazně, nenechat soupeře kombinovat, protože to jsou hokejisti. Ve středu budeme chtít vyhrát a sérii doma vyrovnat,“ zhodnotil úvodní duel čtvrtfinále chotěbořský trenér Aleš Kraučuk.

Branky a nahrávky: 3. T. Prachař (Korhoň, Poul), 11. Křečan (Filip, Poul), 24. Král (T. Prachař, Korhoň), 30. Filip (Pažourek), 41. Král (T. Prachař, Jemelka) – 27. Činčila (Mašek, Klofáč), 54. Dvořák. Rozhodčí: Rulíček, Hájek – Javůrek, Jiruška. Vyloučení: 9:9, navíc Kříž (CH) 10 minut. Využití: 0:1. Diváků: 531. Chotěboř: Pešek – Kříž, Musílek, Jakub Ludvík, Klofáč, Suchý, Mendl, Kopecký, Suchý – Březina, Vlček, Mašek – Jan Hospodka, Vantuch, Činčila – Jaroslav Ludvík, Svoboda, Dvořák – Jakub Hospodka.

CHOCEŇ – SVĚTLÁ N. S. 4:3

„Zápas se mi těžce hodnotí. Byli jsme velmi blízko vítězství, ale bohužel nemáme nic. Takový je ale sport – přináší spoustu nepředvídatelných okamžiků. Hraje se ale 60 minut a to my dnes nehráli. Mrzí nás to o to víc, ze jsme reálně na výhru měli a takto rozehraný zápas měli dotáhnout do vítězného konce. Tímto okamžikem tuto prohru házíme za hlavu a před domácím publikem chceme vyhrát,“ řekl k prvnímu utkání světelský kouč Ladislav Fixa.

Branky a nahrávky: 7. Pazdera (M. Lichtag), 15. Šeda (Prachař, Štefka), 56. Krejza (Škvor), 60. Prachař (Martinec) – 23. Bradáč (P. Včela), 35. Blažek (Bradáč, Kořínek), 43. Bradáč (T. Kratochvíl). Rozhodčí: Kareš, Kolář – Kalus, Pošvář. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 577. Třetiny: 2:0, 0:2, 2:1. Světlá nad Sázavou: Zvolánek – Bradáč, Adam, Šíma, D. Piskač, O. Včela, Kořínek, Svoboda – Jak. Doležal, P. Včela, Špatenka, Štros, T. Kratochvíl, Dolinský, Kohout, Jar. Doležal, Blažek, Kopecký, V. Piskač, Kubát.

Program 2. a 3. kola – středa 5. února: Chotěboř – Česká Třebová, Světlá nad Sázavou – Choceň (oba 18.30). Neděle 9. února: Česká Třebová – Chotěboř, Choceň – Světlá nad Sázavou (oba 17.00).