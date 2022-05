Triumf cyklisty Hirta z Vysočiny na Giru: Hrozné nervy a emoce, říká hrdý otec

Ten neskrýval, že to občas byly v průběhu závodu velké nervy. „Prožívali jsme to hodně emotivně. Všichni jsme věřili, že to Honzíkovi vyjde, ale byly momenty, kdy byl jeho případný úspěch na vážkách,“ neskrýval.

Hlavně v momentech, kdy Jan Hirt doháněl skupinku uprchlíků. „To, že se s vedoucí skupinkou rozpojil, byla chyba. Jeho, ale možná také týmová. Tam nechal hodně sil,“ komentoval Hirt starší.

Hirt ovládl královskou etapu Gira: Bylo to utrpení, ale strašně jsem to chtěl

Jelikož v úterní etapě jednatřicetiletý cyklista věřil v úspěch, byly závěrečné minuty závodu velmi dramatické. „Věděli jsme, že do toho Honzík dá všechno. Ale člověk přece jen neví, kolik sil mu ta stíhačka vzala, stejně tak, jak jsou na tom se silami ostatní závodníci. Ale zkusil to a ono to vyšlo,“ usmíval se.

Nyní už bude mít Jan Hirt podporu rodiny přímo v Itálii. „Zrovna jsme na cestě za ním do místa závodu. Giro končí v neděli, minimálně do soboty tam určitě zůstaneme,“ sdělil otec českého reprezentanta.

A jakých úspěchů by ještě mohl v závěrečných etapách dosáhnout? „Myslím, že uspět by Honza mohl třeba hned v další etapě. Těžko se to však odhaduje, protože nevím, jaké stopy na něm zanechal úterní závod, protože se hodně vydal. Pokud by se mu podařilo dokončit podnik v top desítce konečného pořadí, byl by to určitě úspěch,“ dodal Zdeněk Hirt.