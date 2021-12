Dva mladí havlíčkobrodští stolní tenisté budou na počátku prosince bojovat na mistrovství světa v Portugalsku. Spolu s kadetem Štěpánem Brhelem a juniorem Ondřejem Květonem odletěl do Porta jejich klubový trenér a reprezentační kouč kadetů Bohumil Vožický.

Foto: Jaroslav Loskot

Štěpán Brhel se v kategorii do 15 let kvalifikoval do žákovské dvouhry i obou deblů a čeká ho i týmová soutěž. „Talentovaný Štěpán Brhel je letos na hostování v Hodoníně, ale pro první ligu je na soupisce v Havlíčkově Brodě,“ poznamenal k patnáctiletému reprezentantovi Bohumil Vožický. Brhelovo jméno figuruje také na seznamu kadetské čtyřhry a smíšené čtyřhry, partnerem a partnerkou mu budou Martin Šíp z pražského El Niňa a Slovenka Dominika Wiltschková.