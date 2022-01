HB Ostrov považoval za největší nebezpečí na straně soupeře Viktora Brodda, jedničku španělského klubu. Nakonec bylo ale všechno jinak. Brodd neuhrál v pátek ani bod, naopak tři pro Asisa Borges Vall zařídil Marc Duran a dva (včetně toho rozhodujícího) Joan Masip. „Celé to bylo neuvěřitelné, postavené na hlavu. Dlouhý večer byl plný emotivních momentů, euforii střídalo zklamání. Takový zápas jsem ještě nezažil,“ vracel se k pátečnímu dramatu s hořkým koncem trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.

Havlíčkův Brod šel díky Michalu Obešlovi rychle do vedení. „Po prvním utkání jsme si mysleli, že máme k postupu blíž my,“ připomínal Bohumil Vožický. Jenže porážka Tomáše Treglera v pěti setech a rychlá prohra Dmitrije Prokopcova náladu výrazně změnila. Tomáš Tregler následně srovnal na 2:2, ale Michal Obešlo výhru z úvodu nezopakoval.

Podobný vývoj jako poslední tři klasické zápasy měl i následný Zlatý zápas, kdy se hrálo na jediný set. Michal Obešlo znovu prohrál s Marcem Duranem, Tomáš Tregler udolal Viktora Brodda a Dmitrij Prokopcov podlehl Joanu Masipovi. „Hrálo se s jinými míčky, než na jaké jsme zvyklí. Méně rotace nevyhovovalo hlavně Dimovi Prokopcovi, který se přes Masipa nedokázal prosadit,“ poukázal na zajímavost havlíčkobrodský trenér.

Výprava HB Ostrov se ze Španělska vracela se smíšenými pocity. „Naším snem a cílem byl postup do semifinále. Na druhé straně jsme se do Evropského poháru dostali na poslední chvíli jako náhradník, postup ze dvou skupinových fází do play off nemůžeme považovat za neúspěch,“ říkal Bohumil Vožický, trenér úřadujícího českého mistra a nejúspěšnějšího českého klubu v pohárové Evropě.

Evropský pohár mužů – čtvrtfinále, odveta:

Asisa Borges Vall – HB Ostrov Havlíčkův Brod 3:2

Brodd – Obešlo 1:3 (9, -6, -9, -4), Duran – Tregler 3:2 (-17, 10, 1, -9, 6:2), Masip – Prokopcov 3:0 (7, 11, 6), Brodd – Tregler 2:3 (-5, 8, 7, -7, 4:6), Duran – Obešlo 3:0 (9, 9, 5).

Zlatý zápas – hráno na jeden set:

Asisa Borges Vall – HB Ostrov Havlíčkův Brod 2:1

Duran – Obešlo 11:7, Brodd – Tregler 9:11, Masip – Prokopcov 11:7.