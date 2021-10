Pohár ETTU dostal HB Ostrov Havlíčkův Brod vlastně jako náhradník, klub získal souběžně pořadatelství i právo účasti v jedné ze čtyř základních skupin. „Původně jsme na start neměli nárok, podobně jako třeba ve fotbale i u nás ve stolním tenisu existuje něco jako koeficient, který jsme vzhledem ke krátkém účinkování po návratu do domácí extraligy nesplňovali. Když jsme ale byli osloveni, rádi jsme na nabídku kývli,“ řekl trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Bohumil Vožický.

V havlíčkobrodské skupině, která má označení B, se kromě HB Ostrov představí od pátku do neděle kluby GDCS Juncal z Portugalska, Fortune Kyjev z Ukrajiny, Logis Auderghem TT z Belgie a Club Tenis de Mesa Monte Porreiro ze Španělska. „Hrát se bude systémem každý s každým na tři vítězné sety a tři vyhraná utkání. Nejlepší dva kluby postoupí ze skupiny do dalšího kola této evropské klubové soutěže,“ poznamenal k hernímu systému základní skupiny Bohumil Vožický.

V havlíčkobrodské Birell aréně se začíná hrát v pátek v poledne, atraktivní večerní program startuje po slavnostním zahájení turnaje ve dvacet hodin. Souběžně se budou hrát vždy dvě utkání, turnaj by měl být odehraný v neděli 24. října kolem čtrnácté hodiny.

Domácí HB Ostrov hlásí nejsilnější možnou sestavu, hrát by měli Dmitrij Prokopcov, Michal Obešlo i Tomáš Tregler, pokud bude potřeba, budou do hry připraveni i další hráči. „Moc se těšíme! Kvalitu soupeřů úplně detailně neznáme, ale očekáváme, že se bude hrát špičkový stolní tenis. Bude to zase něco jiného než extraliga,“ dodal Bohumil Vožický.

Pohár ETTU – skupina B

GDCS Juncal (Portugalsko)

HB Ostrov (Česko)

Fortune Kyjev (Ukrajina)

Logis Auderghem TT (Belgie)

Club Tenis de Mesa Monte Porreiro (Španělsko)