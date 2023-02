To byla fuška. Extraligoví házenkáři Nového Veselí splnili ve 22. kole základní části letošního ročníku povinnost a na půdě brněnských Maloměřic zvítězili těsně 24:23.

Vstup do sobotního utkání vyšel lépe domácímu souboru. Ten několikrát podržel gólman Zaplatílek, takže se Maloměřice držely až do 15. minuty v těsném vedení.

Poté ovšem začali házenkáři Sokola naplňovat roli favorita a vydařenou pasáží odskočili do tříbrankového trháku – 7:10. Úplný závěr prvního dějství se však svěřencům kouče Jana Bělocha příliš nevydařil a do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu 11:11.

Kdo čekal, že celek z Vysočiny do druhého poločasu vstoupí razantně a svému soupeři ve skóre odskočí, hluboce se mýlil.

Až do 50. minuty zápasu sice byl hostující soubor neustále ne vedení, pouze dvakrát to ovšem bylo o dvě branky. Jinak bylo skóre stále na vážkách a do závěrečné desetiminutovky se šlo za stavu 21:22.

Pak ale zakončil Halíček rychlý brejk a o chvíli později dostal dvouminutový trest jeden z hráčů Maloměřic. Početní výhodu celek z Vysočiny jednou využil a pět minut před závěrečnou sirénou skóroval z levého křídla Štěpán – 21:24. Zdálo se, že by hosté měli v relativním poklidu dojít k výhře, ale opak byl pravdou.

Předposlední tým tabulky nejvyšší české soutěže zápas nezabalil a dvěma přesnými zásahy se dotáhl na jedinou trefu – 23:24. Novému Veselí nepomohl ani oddechový čas a dvacet vteřin před koncem měli míč na rukou znovu házenkáři Maloměřic.

Naštěstí pro hosty toho už ale nedokázali využít, oba body tak putovaly do Veselí, které si tím upevnilo postavení v elitní osmičce.

V dalším extraligovém kole, které je na programu už tuto středu, čeká na Nové Veselí mnohem těžší protivník. V ZDT Aréně se od 19.30 představí třetí Karviná.

EXTRALIGA HÁZENÉ MUŽŮ - 22. KOLO

MALOMĚŘICE - NOVÉ VESELÍ 23:24

Sestava a branky Nového Veselí: Schams, Martin Štohanzl – Bendicsek 6, Hajčman 3/2, Gregorovič 3, Bartůněk 2, Hajko 2, Halíček 2, Navrátil 2, Štěpán 2, Miroslav Štohanzl 1, Krejz 1, Brabec, Parolly, Tomášek. Rozhodčí: Barták, Hladký. Vyloučení: 4:3. ŽK: 0:2. Diváci: 268. Poločas: 11:11.