Čeští reprezentanti jdou do boje možná s tak trochu nepochopitelným cílem. „Chceme získat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace,“ křičí unisono.

Kde je tedy boj o medaile? „Ono to půjde ruku v ruce. Ty největší příděly samozřejmě zajistí medaile,“ usmívá se zkušenější Krpálek.

Proto jsou „až“ na druhém místě.

Ať je to, jak chce, oba borce čeká přetěžká práce. Proto už nějakou dobu dlí na konci světa. „S předstihem jsme odletěli na aklimatizaci, která je v Beppu,“ vysvětluje Krpálek. Právě olympijský vítěz z Ria de Janeiro ve váze do sta kilogramů může říci, že Japonsko je jeho druhým domovem. Na různých kempech, soustředěních a turnajích tady tráví nemalou část roku. „Jsem tady snad už potřicáté, mám už tady oblíbená místa, restaurace a podobně,“ tvrdí.

Hmotnostní kategorie se neustále vyrovnává, pryč jsou doby, kdy bylo pořadí na nejvyšších příčkách velmi očekávatelné. A teď musí s vypětím sil bojovat i vládce světového juda, Francouz Teddy Riner.

„Po Grand Prix v Kanadě oznámil, že na mistrovství světa startovat nebude, ale já si myslím, že bude, ale ohlásil to proto, aby se na něj lidi nepřipravovali. Uvidíme až na místě. Pro mě je to veliká výzva, vždycky je motivace porazit tahle velká jména. Jsou to i další: Harasawa, Tušišvili, Grol… Rozhodně do toho zase dám všechno, abych odcházel s dobrým pocitem,“ slibuje Krpálek, který absolvoval v rámci aklimatizace denně i sedm sparringů s japonskými judisty.

Zatímco Krpálek, světová dvojka, má jistotu olympiády 2020 v japonské metropoli takřka jistou, David Pulkrábek se musí o ni ještě poprat. Stejně jako David Klammert v devadesátce figuruje ve skupince judistů, kteří jsou tzv. „na hraně.“ Ve světovém žebříčku mu patří 30. pozice, v redukovaném je o šest příček lepší.

Úspěch potřebuje jako sůl. „Dříve jsem počítal body, hodně zápasů jsem si prohrál hlavou.“ Teď však cítí velký progres. „Myslím si, že silnější je především má hlava, která je na takovéto úrovni nezbytná. Pozitivní přístup, jasný cíl, velký sen,“ jmenuje důležité atributy pětadvacetiletý student Policejní akademie.

Cíl do každého zápasu má jen jeden. „Nekoukat se doleva, doprava. Jestli nastoupím proti mistru světa, nebo olympijskému vítězi. Musím do toho dát vše, výsledek se pak může dostavit,“ ví Pulkrábek.

Češi na MS

Neděle 25. srpna: David Pulkrábek (do 60 kg), pondělí 26. srpna: Pavel Petřikov ml. (do 66 kg), úterý 27. srpna: Jakub Ječmínek (do 73 kg), čtvrtek 29. srpna: David Klammert a Jiří Petr (do 90 kg), sobota 31. srpna: Lukáš Krpálek (nad 100 kg) a Markéta Paulusová (nad 78 kg).