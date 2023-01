Do Třebíče kromě domácích borců dorazí úřadující mistři extraligy Draci Brno. Do kvarteta doplní turnaj pražští Eaglers a Tempo. „Diváci se můžou těšit na baseballové osobnosti, které se představí v nezvyklých rolích,“ zve fanoušky do hlediště předseda baseballového klubu Třebíč Nuclears Jan Urbánek.