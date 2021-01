Tregler nehrál. Skála potřebuje sbírat zkušenosti, vysvětlil volbu kouč Vožický

Stolní tenisté HB Ostrov při restartu extraligy s přehledem porazili Liberec, ale složením své sestavy překvapili. Počítalo se s tím, že bude hrát Obešlo, Prokopcov, ale že se za stolem neobjeví další reprezentant Tregler a do hry půjde mladík Skála? Na to by vsadil asi málokdo.

Tomáš Tregler do zápasu s Libercem nezasáhl. Bude hrát v dalších utkáních, ujistil trenér Bohumil Vožický. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Na druhou stranu žádnou senzaci v tom hledat není třeba. Trenér Bohumil Vožický se sestavou rád míchá. „Tomášovi nic není, zdravotně je v naprostém pořádku. Na zápase s námi byl, ale rozhodl jsem se, že nechám hrát Skálu. Je mladý a potřebuje sbírat zkušenosti,“ vysvětlil. Tregler se v žádném případě neocitl na vedlejší koleji. Kouč ambiciózního týmu s ním nadále počítá. „Bude hrát v dalších zápasech,“ ujistil. Ten nejbližší čeká HB Ostrov už v pátek, kdy se v Birell areně představí TJ Ostrava.