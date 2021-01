Tregler objevil stolní tenis zásluhou kamaráda

Má za sebou čtyři světové šampionáty a mistrovství Evropy ještě o dvě více. Stolní tenista Tomáš Tregler, který je oporou lídra extraligy HB Ostrov, přitom vzešel z vesnického klubu. Pálku vzal poprvé do ruky doma v Hudlicích, v obci na Berounsku, kde žije zhruba dvanáct set obyvatel. „Přivedl mě k tomu kamarád. Zajímal jsem se o to, kam jde. Řekl, že trénink ping-pongu, tak mě vzal s sebou. To mi bylo osm let,“ svěřil se třicetiletý hráč, který za stolem obdivuje Vladimira Samsonova či Timo Bolla a k prvním úderům do míčku doplnil: „Nejdřív jsem si tan pinkal o zeď, pak mě vzali za stůl.“

Tomáš Tregler mezi brodskými spoluhráči Radkem Skálou a Michalem Obešlem. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Bezpochyby talentovaný hráč vydržel ve vesnickém klubu relativně dlouho. Za Sokol ale hrál jen zápasy. Na tréninky brzy začal jezdit do Kladna. „V Hudlicích jsme sice měli trenéra, ale prvním skutečným, který mě systematicky vedl, byl Josef Plachý. Otec Pepy, současného trenéra české reprezentace mužů. Jezdil jsem tam třikrát v týdnu,“ vzpomenul. Klub v Hudlicích mu byl ale za čtyři roky už malý. „Bylo mi nějakých dvanáct, když jsem přestoupil do Prahy do El Niňa,“ přidal další kapitolu svého sportovního i životního příběhu. V elitním českém klubu už narazil na hráče, kteří to později dotáhli daleko. „Vzpomínám na Matěje Urbánka, Zdeňka Zaspala. Byly jsme hodně silná skupina, jeden jsme táhli druhého nahoru,“ ohlédl se za roky na přelomu žákovské a dorostenecké kategorie. Po jedné sezoně mě ostříhali dohola, vzpomíná pelhřimovský florbalista Kučera Přečíst článek › Tam už začal vnímat i své současné spoluhráče. Většina hráčů z aktuálního kádru HB Ostrov totiž El Niněm prošla. „Pamatuji si Dimu Prokopcova. Jen nevím, jestli nepřišel až tak dva nebo tři roky po mě. Michal Obešlo se k nám připojil jako šestnáctiletý,“ vyjmenoval souputníky. Sportovní hvězda Tomáše Treglera se naplno rozzářila v roce 2008, kdy vyhrál evropský juniorský turnaj TOP 10. „To mě nakoplo, ale přechod do mužů není snadný pro nikoho. Já měl tu výhodu, že jsem měl vždy šanci trénovat s těmi lepšími,“ svěřil se sběratel extraligových titulů. Tři má v barvách EL Niňa, ke dvěma pomohl TTC Ostrava a dvakrát zvedal pohár nad hlavu jako hráč HB Ostrov. Letos tedy na Vysočině usiluje o zkompletování hattricku.

