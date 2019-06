Jaké byly vaše basketbalové začátky?

Celou svoji basketbalovou kariéru jsem spjatý s klubem v Havlíčkově Brodě, tedy až na jednu výjimku. K basketbalu mě přivedl jako dvanáctiletého kluka Ervín Bacík.Nejdříve jsme hráli krajské soutěže a následně jsme se dostali do dorostenecké ligy.

A jak se vám v ní dařilo?

V konkurenci tehdy zvučných basketbalových klubů jsme si vedli celkem obstojně, hráli jsme sice dolní polovinu tabulky, ale to bylo s ohledem na možnosti havlíčkobrodského basketbalu úspěch. V rámci vojny jsem narukoval nejdříve do Dukly Olomouc a poté do Mariánských Lázní. Po vojně jsem se vrátil, kam jinam než do havlíčkobrodského klubu, kde jsem působil jako hráč do svých 32 let.

Jaká byla vaše trenérská kariéra?

Po ukončení aktivní činnosti v roce 1977 jsem si udělal nábor dětí a tehdy jsem byl z toho div živý, když mi přišlo padesát dětí a já jsem si na základě pohybových testů vybral 25 adeptů. Postupně se z nich vykrystalizoval dravý tým, s kterým jsem v žácích ve Východočeském krajském přeboru, v ročníku 1980/1981 získal druhé místo. Na tehdejší finálový zápas s týmem Trutnova nikdy nezapomenu, prohráli jsme o jeden bod. Dnes na ten zápas s nostalgií a úsměvem vzpomínám. Pak se začal psát rok 1989 a já se dal na podnikání a svoji trenérskou kariéru jsem na nějaký čas pověsil na hřebíček.

Po jaké době jste opět začal s trénováním?

V roce 2015 jsem se nechal umluvit vedením klubu. Druhým zásadním impulzem byl můj vnuk Matěj, kterého jsem chtěl uchránit od sedavého způsobu života, tabletů, telefonů, … Matěj sice nastoupil, ale asi po půl roce tým ze zdravotních důvodů opustil. Bylo mi z toho hodně smutno. Každopádně jsem pokračoval s Lukášem Hartmanem dál v trénování a po prvním roce jsme z družstva složeného z ročníků 2007-2009 viděli jeho silný potenciál, jak v hráčských dovednostech, tak v perfektní partě, což se prokázalo v tomto roce ziskem stříbrné medaile.

A proč jste se rozhodl s trénováním skončit?

Toto rozhodnutí jsem zvažoval delší dobu. Ve svých 64 letech se cítím už unavený a začínají se objevovat zdravotní potíže přiměřené věku. Víte, on si to málo kdo uvědomuje, ale od září až do června trávíte prakticky svůj volný čas na palubovce a u starších týmů je to ještě mnohem více. Tréninky dvakrát, někdy třikrát týdně a soboty, někdy neděle jste po zápasech. Do toho samozřejmě chodíte do práce. Nerad bych, aby to vyznělo, že si stěžuji, ale je to skutečně záběr pro každého trenéra.

Kdo po Vás tým U12 převezme?

Logicky se stane hlavním trenérem Lukáš Hartman, který zná jednotlivé hráče z pohledu herních schopností, psychické odolnosti, výkonnosti… Domnívám se, že již můžu prozradit, že od září bude Lukášovi v pozici asistenta trenéra sekundovat Luděk Fadrný, který je zároveň trenérem u týmu U14. Doufám, že ta skvělá parta kluků bude držet pohromadě a postupovat za svým cílem, já jim budu držet palce. Láska k basketbalu je velice krásná.

Jaromír Štěpánek