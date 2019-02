Jaký pro vás byl loňský rok 2018? Máte nějaké novinky?

Vyměnil jsem trenéra, nyní jsem svěřencem Josefa Smetany. Navíc se mi povedl znatelný posun ve výsledcích, kdy jsem se posunul směrem nahoru. Já jsem podstoupil v roce 2017 operaci štítné žlázy, takže jsem kompletně bez štítné žlázy. Nevěřil bych tomu, že to půjde tak dobře, jak to šlo. Hodně závodů se povedlo na jedničku. Navíc se povedlo soustředění v Chorvatsku. Takže to mě velmi dobře nastartovalo.

Kolik závodů jste tedy absolvoval?

Mám za sebou deset půlek, tedy polovičních triatlonů. To znamená, že se plave 1,9 kilometrů, pak se jede 90 kilometrů na kole a na závěr 21 kilometrů běhu. A absolvoval jsem i dva celé, kdy jsou tratě dvojnásobné.

A jaké jste měl největší úspěchy?

Pro mě musím říct, že jsem velmi spokojený, já moc na nějaké umístění nehraji. Přeci jen jsem začal pozdě, takže nemůžu počítat, že budu končit na bedně. Navíc moje kategorie 39 let a výš, je nejvíce nabitá. Je tam hodně vytrvalců a navíc se do ní zapojí bývalí aktivní závodníci. Já zkrátka nemám základ triatlonu od dětství nebo od juniorského věku.

Zkrátka triatlon děláte pro svůj dobrý pocit?

Přesně. Já se pohybuji do půlky, nedělám to kvůli bedně. Zkrátka mě to baví, je to životní styl. Nedá se to dělat jinak než naplno, hrozně to bolí. Ale člověk na závody trénuje, tak to zkrátka dá. Navíc se tomu téměř každý den a i přes to mě to stále baví. Triatlonu se podřizuje všechno – dovolená, jídlo, celý život.

Který závod byl pro vás nejtěžší?

Byly dva. Hodně těžký byl poloviční triatlon v Rakousku, v St. Pöltenu. Bylo hodně účastníku, depo bylo na fotbalovém hřišti a plavalo se ve dvou jezerech, což bylo nepříjemné. Začínalo se frontou, kde bylo na 1500 až 2000 závodníků, než se člověk dostal do vody, kde se člověk pařil v neoprenu, pak skočil do studené vody, uplaval 900 metrů, přeběhl, pak opět do vody a doplaval zbytek. Měl jsem neskutečný křeče v lýtkách. Navíc mi moc nesedělo ani kolo. Pölten je hodně kopcovitý, a jelikož já jsem těžkej, tak kopce nemám moc rád. To bych radši jel 180 kilometrů po rovince.

A kde jste si závody opravdu užil?

Nejlepším závodem byl ten v Černé Hoře. Byl to první závod sezony. Je tam perfektní organizace, prostředí, rovinatá trať, super lidi. Užil jsem si i slovenského Ironmana, kterého jsem v roce 2017 nedokončil. Loni jsem ho dokončil a je to neskutečný pocit, když se člověk dostane do cíle.

A jaký jste měl čas?

Na čas já moc nedám, spíš mi jde o ten pocit. Když si někdo srovnává časy, tak mi to přijde jako, když si chlapi srovnávají, kdo má delšího pinďoura. (smích)

Jsou ještě nějaké závody, které vám utkvěly v paměti?

Ukončení sezony v chorvatské Poreči, která je srovnatelná s Černou Horou. Skvělá organizace, lidi, prostředí, klid, pohoda, přátelé, známí. A dalo by se jmenovat iks dalších.

Co čeká v letošním roce?

Mému trenérovi se nelíbí, že objíždím moc závodů, a že se nezaměřuji jen na nejdůležitější tři. Podle něj prý vymetám, kde co. (smích) Myslí si, že kdybych se soustředil na něco konkrétního, tak budu mít lepší výsledky. Ovšem vyříkali jsme si to. Já mám dar, že regeneruju rychle, takže mi to nevadí, že mám hodně závodů. Chtěl jsem letos omezit závodění na šest půlek a šest dlouhých. Jenže mi začínají chodit pozvánky na další a další závody. (smích) Už teď vím, že pojedu do Černé Hory, Slovinska, St. Pölktenu, který je zároveň nominací na Klagenfurt, do německého Moritzburgu, Otrokovic, Pálavy, Slovenska, Chorvatska, Prahy. Pak mě ještě láká kamarád na slovenský challenge, a možná zabrousím do Polska. Minulý rok mě utekl italský Ironman, tak bych letos chtěl jednoho ještě vyzkoušet, ale to uvidím, který ještě bude mít volná místa.

Necháváte to na poslední chvíli?

Ono je sice startovné levnější, když si ho zaplatíte rok dopředu. Vyjde vás na 500 euro, pak každým měsícem roste. Jenže já to nechávám na poslední chvíli, protože nemůžu vědět, jestli budu zdraví a startovné vám nevrátí.

A na kolik vás tedy může startovné vyjít?

Zhruba na 750 euro.

A jak to vůbec máte s financováním závodů a přípravy? Stále si to platíte sám nebo máte nějaké sponzory?

Nemám žádné sponzory. Já jsem si před dvěma lety řekl, že od nikoho nic nechci, že se pak nemusím nikomu zpovídat. Jenže je pravda, že si z triatlonových závodů začínají všichni dělat velký business. Jenže bez nějaké té kačky, to moc dělat nejde. Já teď jezdím za Havlíčkův Brod. Určitě se ale teď nebráním sponzorům nebo darům.

Není to levná záležitost – boty dresy, neopren, kolo, doplňky stravy. Vše něco stojí. Kvůli stravě a pitnému režimu jsem si dokonce udělal kurz stravování. Takže kdyby někdo měl zájem, jsem ochotný mu pomoci.

Změnilo se něco v trénování nebo stále po večerech?

Nezměnilo. Jediný den, kdy mám volno, je v pondělí a to opravdu nic nedělám. To se kolikrát ale přistihnu, že bych si vzal čínku do ruky a něco dělal. A trénování mi nevadí, jsem rozvedený a mám čas jen pro sebe, děti mám už velký. Je to o tom chtít a něco dokázat, sám sebe změnit a ukázat ostatním že na to mám. I ženáči to mohou dělat, bazén je otevřený od rána, čelovku na hlavu a jít běhat večer nebo ráno, když děti nebo partner spí. A když by se někdo chtěl přidat jako sparing partner, a nebo pomoc začít s triatlonem, tak jsem komukoli k dispozici. Musím ale samozřejmě poděkovat svým nejbližším a mé přítelkyni, že se mnou mají trpělivost.

A kolik kilometrů najezdíte, naběháte a naplavete?

Týdně přes 100 kilometrů po svých, 10 v bazénu. Měsíčně pak tak tisíc na kole.