Triatlonistka Sandra Kocúrková prožije „poklidný“ rok. Letošní sezonu totiž bude muset odložit. A nemůže za to jen koronavir. Havlíčkobrodská závodnice totiž čeká první přírůstek do rodiny.

Triatlonistka Kocúrková čeká prvního potomka. | Foto: facebook Sandry Kocúrkové

Stále lehce trénuje, ale jen aby se udržovala v kondici. „ Začátkem roku jsme si řekli, že už mám věk a necháme to být a uvidíme. Ono to na sebe nenechalo dlouho čekat,“ usmála se šestatřicetiletá závodnice. „Vlivem Covidu jsou moje veškeré závody v zahraničí zrušen nebo přesunuté na příští rok a tak to krásně vyšlo, že se stihnu dát přes zimu zase trochu dohromady,“ dodala Kocúrková.