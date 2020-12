Triatlonistka Sandra Kocúrková na chvíli hodila sport na druhou kolej. V říjnu se jí totiž narodila dcerka Erin Anna. Ovšem bez pohybu nevydržela příliš dlouho. Už tento týden zvládla s kočárkem první výběh.

Sandra Kocúrková už se opět po porodu chystá na závody. | Foto: archiv Sandry Kocúrkové

Holčička se narodila posledního října. „Vyšlo to přesně na Halloween. Říkáme ji naše malá dýně,“ smála se. Pro havlíčkobrodskou sportovkyni je to premiéra, co se mateřské role týče. „Je to pro mě úplně nová situace. Kor první měsíc byl náročný, než jsme se společně všichni sžili. Ale musím říct, že už se začínáme pomalu dostávat do společných kolejí,“ potvrdila. „I když spánku moc není, ale to většinou má asi každá máma. Malá je vcelku hodná. Samozřejmě v noci se budí na jídlo, ale měli jsme už pár bezesných nocí, kdy se ji nechtělo spinkat,“ doplnila s úsměvem.