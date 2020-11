Sezonu nelze hodnotit jinak než kladně, je to tak?

Určitě ano.

Kdyby vám ale někdo před sezonou řekl, že získáte titul, ťukal byste si na čelo?

Na čelo bych si neťukal, ale určitě jsem to nečekal. Musím ale uznat, že nám hodně pomohlo, když přišli kluci z Prahy.

Je pravda, že v útoku jste přeci jen zaostávali oproti obraně.

Určitě. Máme celkově mladé mužstvo a na pálce se hodně projevují zkušenosti, které jsme neměli a kluci je tam přinesli.

Vy jste ve svých devětadvaceti letech nejstarší hráč. Jak se vám hraje s mladíky?

Kluci jsou fajn. Učí se rychle a jejich progres je vidět každou sezonu. A já doufám, že to půjde i dál a že v této sestavě budeme ještě hodně sezon. Pevně věřím, že se budou naše výkony jen zvedat.

Vy jste převzal kapitánskou pásku po Karlu Kadečkovi. Byla to pro vás velká zodpovědnost?

Velká zodpovědnost? To ani ne. Musím říct, že mě to nijak nestresuje. Už jsem měl dost zkušeností, protože jsme s Karlem hodně věcí řešili spolu.

Byl to velký zásah, když takto zkušený hráč odešel?

Určitě. On sice už do hry tolik nezasahoval, ale hrál velkou roli i mimo hřiště. Předával nám své zkušenosti.

V letošní sezoně se také změnil herní systém, kdy se započítávaly veškeré výsledky, takže si nesměl nikdo dovolit vypustit ani základní část, ani nadstavbu. Co na něj říkáte?

Myslím, že systém bude takto pokračovat i v dalších sezonách. Musím říct, že to kvitujeme. Je to určitě atraktivnější pro diváky. V každém zápase je o co hrát, už nebudou žádné plonkové zápasy.

Co bylo v sezoně nejtěžší? Byla to semifinálová série?

Určitě. Semifinále s Ledenicemi. Byl to hodně silný soupeř. Nejnáročnější byl poslední zápas u nich. Bylo to hodně vypjaté. Vyhrát mohl kdokoli.

Byla na klukách vidět velká nervozita, během těchto náročných utkání?

Přeci jen vidět byla. Úplně nad věcí nebyly. Přeci jen si tím většina z nich prošla poprvé.