„Současní hráči týmu U15 poprvé zavítali do neregionální ligy, kde jim byla přiřknuta skupina C. Nutno podotknout, že v historii ani jednou nehráli s žádným z vylosovaných týmů a tak je každý tým pro hráče velkou neznámou,“ řekl trenér Luděk Fadrný.

Novinkou také je, že se hrají zápasy vždy po jednom, tedy v sobotu a hned na to v neděli jednou za čtrnáct dní, střídavě domácí a venkovní, nikoliv dva zápasy v jeden den, tak jako tomu bylo v předchozích ročnících. „Venkovní zápasy jsou poměrně náročné na dopravu, kdy z místa prvního utkání se celý tým přesouvá do místa nedělního utkání, kde také přespává,“ dodal Jaromír Štěpánek, asistent trenéra.

H. BROD – TYGŘI PRAHA B 80:98

„Na domácí palubovce jsme tedy přivítali tým BŠ Tygři Praha, kteří přijeli v osmi hráčích. My jsme zcela v první čtvrtině zaspali a nechali soupeře rozjet a nahnat laciné body. Chvílemi to vypadalo, jako by snad nikdy před tím společně nehráli a na hřišti spali. Přestože jsme všechny následné čtvrtiny vyhráli, rozdíl z první čtvrtiny se již dohnat nepodařilo,“ řekl Fadrný.

VYŠEHRAD – H. BROD 64:72

„Průběh první čtvrtiny zápasu byl jak přes kopírák předchozího dne. My trenéři jsme na sebe nechápavě hleděli a mysleli jsme si, že si z nás naši svěřenci dělají srandu a pokoušejí se nám přivodit infarkt. Po první čtvrtině na tabuli svítilo skóre 26:14. Naštěstí zbývající čtvrtiny vyzněli jednoznačně pro náš tým, kdy jsme protihráče přehrávali svojí agresivitou v obraně a rychlými protiútoky,“ přiblížil zápas Štěpánek.

PŘÍBRAM – H. BROD 55:111

„Z počátku jsme se seznamovali, pro nás s nestandardním povrchem palubovky, který nezvykle pružil, ale na druhou stranu vůbec neklouzal. Překvapil nás také početný fanklub domácích. Přestože domácí disponovali výškovou převahou, záhy se ukázalo, že technicky nedosahují kvalit většiny našich hráčů. Po několika minutách hry bylo jasné, v čí režii se bude hra ubírat. Závěrečný stav zápasu 55:111 pro náš tým není třeba komentovat. Na hřišti dostali prostor všichni hráči soupisky, kteří si mohli vyzkoušet jak střelbu, tak různé útočné kombinace,“ popsal duel Fadrný.

BENEŠOV – H. BROD 23:132

„Soupeř měl od prvopočátku problém s vyhozením míče a přejitím na svoji útočnou půlku. Na druhou stranu soupeř bránil hranici bedny a i vzhledem k naší výškové převaze byly chvíle, kdy jsme se jen velice těžko dostávali pod soupeřův koš. Rozhodně musíme zlepšit orientaci a střelbu zpod koše, taková to zaváhání a nedání koše z místa okolo prorážejícího kruhu by nás mohlo u silnějších soupeřů mrzet,“ dodal Štěpánek.