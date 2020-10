O víkendu se rozhodne o českém softbalovém králi. Pokračuje totiž finálová série extraligy mezi Havlíčkovým Brodem a Chomutovem, kterou 2:0 vedou Hroši z Vysočiny. Rozhodnout mohou už zítra v Kadani, kde hraje své domácí zápasy chomutovský tým. Další případný zápas je na programu v neděli v Hippos aréně, a to od 15.00. Kvůli vládním opatřením by se případný pátý zápas odehrál ještě v neděli od 17.30.

Už dnes mohou Hroši slavit titul. | Foto: Deník / Roman Dušek

Havlíčkobrodský kouč by samozřejmě nejradši rozhodl o titulu co nejdříve, ale uvědomuje si, že v Kadani jeho tým rozhodně nečeká nic jednoduchého. „Oni nemají vůbec co ztratit. Nebudou pod tlakem,“ potvrdil Dušan Šnelly, který také varuje před pořádnou trefou soupeře. „Dřív nebo později se trefí. My na to musíme být připravení a rozhodně nás nečeká nic jednoduchého.“