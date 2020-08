CHOMUTOV – H. BROD 1:2 a 1:5

„Šli jsme do vedení ve třetí směně zásluhou Davida Mertla, který nejdříve dlouhým odpalem poslal pro první bod Lukáše Hospodku a sám o chvíli později zvýšil na 2:0. Tento stav vydržel až do dohrávky zápasu. Tu jsme sice začali autem, pak ale domácí snížili na 1:2 a dostali dalšího běžce do skórovací pozice. V tuto chvíli předvedl vnější polař Tomáš Benda excelentní zákrok a udržel šanci na vítězství. Poslední aut při plně obsazených metách již zařídil opět skvěle nadhazující Michal Holobrádek,“ přiblížil Trenér Dušan Šnelly.

AKTUÁLNÍ TABULKA

1. Žraloci Ledenice 38

2. HROŠI H. BROD 38

3. Beavers Chomutov 37

4. Tempo Praha 35

5. Painbusters Most 35

6. Locos Břeclav 35

„V odvetě jsme šli do vedení již v první směně. David Mertl předvedl další dlouhý odpal a pro bod jej poslal Tomáš Benda. Ve třetí směně odpálil Tomáš Klein homerun a zvýšil na 2:0. V páté směně jsme své vedení zdvojnásobili, když postupně odpálila trojice po sobě jdoucích pálkařů Jan Hospodka, Tomáš Klein a Tomáš Benda. V šesté si připsal sólo homerun Filip Koblížek a zvýšil na 5:0. Domácí opět skórovali až v poslední směně a snížili na konečných 1:5 z jejich pohledu,“ dodal.

H. BROD – BŘECLAV 10:0 a 9:4

„Dvě směny se hrálo bez bodů, ale za další dvě již byl zápas pro rozdíl deseti bodů ukončen. Odveta probíhala dlouho podobně. V polovině zápasu jsme vedli 6:0 a Michal Holobrádek přepustil své místo po dlouhé době Dominiku Šubrtovi. Teprve pak se začali břeclavští pálkaři více prosazovat, ale protože my jsme v každé další směně v útoku přidávali další body, dovedl nakonec Dominik zápas bezpečně do vítězného konce,“ potěšilo Šnellyho.