SKST Hodonín je úřadujícím mistrem České republiky, mezi absolutní domácí špičku patří řadu posledních sezon. Letos má zatím odehrané pouze klubové derby, v němž áčko porazilo béčko jasně 6:0. Hodonínská Markéta Ševčíková reprezentovala Českou republiky na nedávném mistrovství světa družstev v Číně.

Spolu s Markétou Ševčíkovou nastoupí za áčko další kvalitní stolní tenistky. „Karin Grofová je bývalá reprezentantka, která se vrací po mateřské dovolené, Anna Klempererová je juniorskou reprezentantkou. A uvidíme, zda přijede Polka Natalia Partyková,“ poznamenal na adresu možného složení mistrovského týmu trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

V pátek proti hodonínskému áčku by rád bral nějaký dílčí úspěch, větší šanci na přísun bodů si slibuje od sobotního utkání s béčkem. „Přesto nastoupíme v pátek v nejsilnější možné sestavě, nechceme nikoho šetřit na sobotu,“ vzkázal do Hodonína trenér HB Ostrov. Hrát tak budou jak Linda Záděrová, tak Tereza Pytlíková.

Pro Lindu Záděrovou, která přestoupila před sezonou do Havlíčkova Brodu právě z Hodonína, bude utkání hodně pikantní. Loni i ona měla podíl na zisku mistrovského titulu, do hry zasáhla v základní části i v play off. „Linda Záděrová se herně zvedá, výkonnostně jde nahoru. Herně by měla být na podobné úrovni jako hráčky Hodonína,“ dodal Bohumil Vožický.

Chybět naopak bude Egypťanka Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová, která si vyřizuje vízum pro další působení v České republice.

HB Ostrov je nováčkem nejvyšší domácí soutěže, ve třech odehraných utkání havlíčkobrodské ženy jednou zvítězily, dvakrát odešly poraženy, pokaždé výsledkem 3:6.