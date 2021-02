V Hodoníně dostane další šanci mladík Skála

Při pohledu do tabulky by to měl být jednoznačný zápas. Lídr extraligy, stolní tenisté HB Ostrov, se pátek představí za stoly Hodonína. Jihomoravané jsou předposlední. V táboře favorita ale respekt nechybí. Trenér Bohumil Vožický nechce nic slyšet o jednoznačném utkání. „V extralize je každý zápas těžký. My se navíc chystáme opět trochu zamíchat sestavou,“ vyjádřil se.

Stolní tenisté HB Ostrov (na snímku je Tomáš Tregler) mají na čele tabulky extraligy už sedmibodový náskok. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Na rotaci sestavy vydělá benjamínek týmu. Brzy devatenáctiletý Radek Skála dostane svou další šanci, před týdnem v obou zápasech s Chebem seděl jen na lavičce. „Prohrál pár zápasů, což mu pomohlo. O trénincích teď pracuje lépe, šanci si zaslouží,“ pověděl kouč. Hodonín je sice předposlední, ale živí naději na postup do play-off. Má totiž z extraligových celků odehráno nejméně zápasů, což mu dává šanci k posunu tabulkou. Kádr také nemá špatný. „Tymofieiev je střelec, umí zahrát i pokazit to. Větší nebezpečí hrozí od Patrika Klose. To je velmi technický hráč a soupeřům tým v posledních zápasech táhl,“ uvedl Bohumil Vožický. Kvalita by ale i tak měla být na straně Havlíčkova Brodu. Michal Obešlo a Dmitrij Prokopcov jsou na čele procentuální úspěšnosti hráčů extraligy.