Sobota přinesla po celý den deštivé počasí, ale jelikož závod startoval až navečer, počasí ukázalo závodníkům přívětivější tvář. „Trať vyschla a teplota nebyla nijak vysoká, takže podmínky pro závod byly optimální,“ těšilo organizátora Petr Havla.

Do Lípy si na duatlon našlo cestu téměř osmdesát závodníků, kteří závodili ve dvou dětských kategoriích a mužské i ženské. „V obou dospělých kategoriích padly současné traťové rekordy. V kategorii mužů po výborném výkonu ho stanovil Petr Miláček, v kategorii žen s úžasným časem 56:26 Kristýna Dvořáková,“ pochvaloval si Havel, kterého také potěšila rekordní účast dětí – devatenáct.

Hlavní závod odstartoval hromadně a skládal se z běhu po polní cestě 2,7 kilometrů, na fotbalovém hřišti účastníci přesedli na kola a vyrazili na okruh po okolních vesnicích - muži 26,5 kilometrů a ženy 18,5 kilometrů.

Zakončení pak přinesl opět běh po stejném okruhu jako na startu. „Poslední část byla často závodníky považována za nejnáročnější, protože náročná a kopcovitá cyklotrasa a celkově špatný stav silnic, si vyžádaly velké množství sil,“ naznačil Havel.

Organizátoři si šestý ročník pochvalovali. „Byl rekordní nejen z pohledu časů, ale i do celkového počtu závodníků. Chtěli bychom poděkovat všem závodníkům za účast, sponzorům - zejména pivovaru Rebel, organizátorům a traťovým komisařům za zajištění pohodové akce a doufáme, že se za rok zase uvidíme ještě v hojnějším počtu,“ dodal Havel.

VÝSLEDKY

Muži: 1. Petr Miláček 1:07:03. 2. Martin Buček 1:07:32. 3. Lukáš Petr 1:08:50. 4. Jakub Exner 1:09:38. 5. Tomáš Vávra 1:10:26. 6. Roman Kocúrek 1:11:21. 7. Jiří Juřička 1:11:44. 8. František Tichý 1:14:29. 9. Luboš Novák 1:15:10. 10. Jaromír Lapeš 1:15:38.

Ženy: 1. Kristýna Dvořáková 56:26. 2. Michaela Matoušová 1:01:15. 3. Lenka Polachová 1:05:23. 4. Věra Sochorová 1:06:34. 5. Lenka Barboříková 1:08:55. 6. Lenka Bučková 1:10:31. 7. Andrea Stejskalová 1:10:44. 8. Kamila Juřičková 1:12:51. 9. Kateřina Kletečková 1:13:07. 10. Soňa Dvořáková 1:14:20.

Děti 11-15 let: 1. Tomáš Chlubný 9:47. 2. Tomáš Heřmánek 9:51. 3. Tomáš Staněk 10:09. 4. Magdaléna Šedinová 10:25. 5. Nikola Kavková 10:49.

Děti do 10 let: 1. Štěpán Rosecký 9:37. 2. Jan Kavka 9:39. 3. Adam Chlubný 9:50. 4. Daniel Staněk 10:07. 5. Matěj Fikar 10:20. 6. Viktor Hanauer 10:23. 7. Tadeáš Fikar 10:24. 8. Jaroslav Motl 10:37. 9. Tadeáš Bambas 10:40. 10. Matyáš Prostřední 10:48. 11. Lucie Staňková 10:48. 12. Laura Miláčková 11:07. 13. Ivan Bambas 11:45. 14. František Adamec 15:06.