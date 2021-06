V Německu hrála i před 16 tisíci lidmi, teď se Staňková vrátila do Králova Pole

Do profesionálního volejbalu se probojovala před deseti lety v Králově Poli. A právě do brněnského celku se nyní Romana Staňková opět vrací. Naposledy oblékala dres extraligového Frýdku-Místku. "Bude to takový návrat domů. Říkala jsem si, že by bylo hezké jít tam, kde to všechno začalo," uvedla pro klubový web Staňková, jež z KP Brno odešla v roce 2013.

Romana Staňková naposledy oblékala dres extraligového Frýdku-Místku. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Třicetiletá rodačka z Havlíčkova Brodu ve své kariéře hrála kromě české extraligy také soutěže v Německu, Rakousku nebo na Slovensku. Při prvním zahraničním angažmá v německém klubu Ladies in Black Aachen získala ligový bronz a stříbro v poháru. V Rakousku pak slavila zlatý double, tedy vítězství v lize i poháru. Romana Staňková

narozena: 13. dubna 1991 v Havlíčkově Brodě

výška: 185 centimetrů

post: univerzálka

současný klub: VK KP Brno

předchozí kluby: Jiskra Havlíčkův Brod, KP Brno, Ladies in Black Aachen (Německo), SVS Post Wien (Rakousko), FTVS UK Bratislava (Slovensko), Liberec, Olymp Praha, Frýdek-Místek

statistiky v uplynulé sezoně:

55 odehraných setů, 136 bodů "Nejraději ale vzpomínám na působení v Německu, otevřely se mi úplně jiné volejbalové obzory. Klub tenkrát skládal nové družstvo a měl skvělý tým, který si sedl a dotáhl to až k bronzu v německé nejvyšší lize a ke stříbru v německém poháru. Tam se mimochodem hrálo před šestnácti tisíci lidmi," líčila Staňková, jež prošla také mládežnickými reprezentačními kategoriemi a nakoukla i do seniorského týmu. S volejbalem začala v sedmi letech v Havlíčkově Brodě. "Rodiče mě tam přihlásili do kroužku. Mamka hrála volejbal na vysoké škole v Liberci a já byla dost vysoké dítě, takže volejbal byl jasná volba. Začalo to klasickou pohybovou průpravou, gymnastikou, atletikou, plaváním a pak už jsem se věnovala naplno jen volejbalu. Mám ráda lidi, takže individuální sport nepřicházel v úvahu," dodala Staňková, která se stala třikrát nejvíce bodující hráčkou extraligy.