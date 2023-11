Závěrečné utkání v základní skupině B Ligy mistrů čeká v pátek 1. prosince havlíčkobrodské stolní tenisty. HB Ostrov přivítá od osmnácti hodin polský KT Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, s nímž bude hrát o první výhru ve skupině. Vzájemné utkání v říjnu v Grodzisku Mazowieckém vyhrála Bogoria 3:1.

HB Ostrov je stále ve hře o druhé místo, ale musí porazit Bogorii 3:0 nebo 3:1 a uhrát lepší sety než soupeř. O pořadí při bodové rovnosti rozhodují vzájemná utkání, druhý ve skupině bude pokračovat v Evropském poháru, poslední v Evropě končí. „Víme, o co hrajeme. Pořád ještě můžeme získat druhé místo ve skupině, ale musí se nám toho sejít víc,“ připomněl trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek.

Tým z Grodzisku Mazowieckého má pak ještě jednu šanci, celou skupinu uzavře Bogoria 17. prosince na půdě TTC Neu Ulm, který míří za vítězstvím ve skupině B.

Bogoria dominuje polské Superlize, HB Ostrov se dostal na první místo v české extralize. Vyrovnaná je i vzájemné bilance obou soupeřů, každý vyhrál ve třech z šesti duelů.

Přestože Grodzisk Mazowiecki jde do utkání z výhodnější pozice, nemusí být Havlíčkův Brod bez šance na úspěch. Nejlepší hráč soupeře v současnosti, sedmnáctiletý Milosz Redzimski, startuje v těchto dnech na juniorském mistrovství světa ve Slovinsku. Nejpravděpodobnější tak je, že místo něho dostane šanci Marek Badowski, který toho letos kvůli zranění odehrál méně.

„Badowski nebude úplně rozehraný, ale pořád je to výborný stolní tenista. Platil by na něj měl Pavel Širuček, ale to se zase musí potkat nasazení hráčů,“ poukázal na důležitou okolnost Tomáš Demek.

Za Bogorii takřka určitě nastoupí dvaačtyřicetiletý obranář s řeckým pasem Panagiotis Gionis a třicetiletý Japonec Takuya Jin. „Přál bych si, aby na Gionise šel David Reitšpies, ten by něho mohl platit. Ale o sestavě rozhodnu až před utkáním,“ poznamenal trenér HB Ostrov.

A ve prospěch HB Ostrov může hovořit i výhoda domácího prostředí. Bogoria naopak hraje venku poprvé. „I tyto skutečnosti mohou hrát svoji roli,“ dodal Tomáš Demek.

Páteční utkání Ligy mistrů mezi HB Ostrov Havlíčkův Brod a KT Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki se hraje od osmnácti hodin v Birell Aréně na Jihlavské ulici.