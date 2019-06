Do Polska vyrazila i havlíčkobrodská enkláva a všichni závodníci se dostali na bednu. Na soustředění se sjelo na šedesát mladých zápasníků z Polska a Čech. Na mezinárodní turnaj pak zavítalo 144 závodníků z Polska, Čech, Slovenska a Srbska.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ

Mladší žáci – kategorie do 42 kg: Žák Petr, 3. místo. Do 47 kg: Satrapa Václav, 1. místo. Do 53 kg: Žák Vítězslav, 1. místo.

Starší žáci – kategorie do 35 kg: Zvolánek Patrik, 1. místo. Do 59 kg: Miska Patrik 59, 1. místo. Do 73 kg: Kučera Filip, 3. místo.