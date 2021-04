Stolní tenisté HB Ostrov už znají soupeře pro semifinále play-off extraligy. Do cesty se jim postaví TTC Ostrava, která poměrem 2:1 na zápasy ukončila sezonu Havířovu.

Michal Obešlo se spoluhráči z HB Ostrov pojede do Ostravy. | Foto: Fratišek Zálewský

Trenér havlíčkobrodského celku přijal jméno soupeře bez větších emocí. „Ostrava až do posledního kola základní části hrála o druhou příčku, poslední zápasy se jí ale nepovedly. Na druhou stranu také Havířov měl kvalitu a v průběhu sezony se lepšil. Nelze říci, co by pro nás byla lepší varianta,“ uvedl Bohumil Vožický.