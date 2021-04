Vargovi chyběl k letence do Tokia poslední krok

Ani jednomu z dvojice havlíčkobrodských zápasníků se nepodařilo vybojovat letenku na olympijské hry do Tokia z březnové evropské kvalifikace, která se konala v maďarské Budapešti. V kategorii do 77 kg scházel poslední krok Oldřichu Vargovi, v kategorii do 87 kg vypadl Petr Novák už v úvodním utkání. Zápasníci budou mít ještě jednu šanci, poslední světová kvalifikace na hry do Tokia se uskuteční od 6. do 9. května v bulharské Sofii.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Oldřich Varga přešel přes dva protivníky a dostal se až do semifinále. Postupně si poradil s norským reprezentantem Andreasem Kure, kterého vybodoval 11:0 ještě před časovým limitem, a reprezentantem Francie Evrikem Nikoghosyanem, jehož porazil 3:2 na body. V semifinále, které rozhodovalo o letenkách do Tokia, prohrál po těžkém a vyrovnaném boji 1:3 na body s Chorvatem Bozem Starcevicem. „Oldřich Varga měl celkem dobré vylosování, ale to mu nakonec nepomohlo. Kvalifikace byla velmi náročná, na hry do Tokia se v každé hmotnostní kategorii kvalifikovali pouze finalisté,“ komentoval vystoupení Oldřicha Vargy předseda oddílu zápasu v TJ Jiskra Havlíčkův Brod a zápasnický trenér Zdeněk Švec. Náš sport se vrátil o padesát let zpátky, tvrdí jezdkyně Škvařilová Přečíst článek › Petr Novák, druhý zástupce havlíčkobrodského zápasu na březnové budapešťské olympijské kvalifikaci, skončil hned v prvním kole. S Italem Fabiem Parisi po chybě v parteru prohrával rychle 0:7 na body a po závěrečném finiši snížil porážku na konečných 6:7. Poslední šanci na zisk místa v olympijské soutěži budou mít zápasníci, včetně obou zmíněných Broďáků, za necelých šest týdnů v hlavním městě Bulharska. „Světová kvalifikace od 6. do 9. května v bulharské Sofii bude neméně náročná a těžká, také z ní postoupí na olympijské hry do Tokia pouze finalisté,“ připomněl Zdeněk Švec.