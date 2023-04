Havlíčkobrodský stolní tenis bude mít zastoupení na nadcházejícím mistrovství Evropy hráčů do jedenadvaceti let a díky Tomáš Martinkovi, který pravidelně hraje domácí extraligu, není bez šance na úspěch. V Sarajevu bude HB Ostrov reprezentovat také Ondřej Květon.

Hned dva stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod se představí na mistrovství Evropy hráčů do jedenadvaceti let v bosenském Sarajevu. | Foto: Jaroslav Loskot

S většími zkušenostmi vstoupí do kontinentálního šampionátu Tomáš Martinko (ročník 2002). „Herně se v poslední době zlepšil, doufá, že postoupí ze skupiny do závěrečných bojů,“ poznamenal k šancím Tomáše Martinka trenér HB Ostrov Dmitrij Prokopcov.

Ondřej Květon (ročník 2004) byl letos v první řadě oporou havlíčkobrodského béčka, které to dotáhlo až do baráže o extraligu. Za áčko v nejvyšší domácí soutěži nastoupil v jediném utkání.

Oba havlíčkobrodští mladíci budou hrát kromě dvouhry i čtyřhru, Tomáš Martinko havířovským Šimonem Bělíkem a Ondřej Květon s ostravským Radimem Morávkem. Ve smíšené čtyřhře nastoupí Tomáš Martinko s hodonínskou Annou Klempererovou a Ondřej Květon s ostravskou Helenou Sommerovou.

Mistrovství Evropy ve stolním tenise do 21 let se koná od 5. do 9. dubna v Sarajevu, metropoli Bosny a Hercegoviny.