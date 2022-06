Ze strany svého dosavadního mateřského oddílu se dočkal pochopení. „Samozřejmě je můj odchod příliš nepotěšil. Na druhou stranu to ale chápali, rozhodně mi v ničem nebránili. Přece jenom se jedná o špičkový český klub, taková nabídka nepřichází každý den,“ ocenil přístup vedení novoveselského oddílu.

Krajskou 1. A třídu opouští i Počítky s Dobronínem, Přibyslav odchází z přeboru

Na své poměrně dlouhé působení v klubu z Vysočiny bude Ptáčník vzpomínat jen a jen v dobrém. „Strávil jsem tu po příchodu z Pardubic osm let. Tenkrát to pro mě byl velký skok, ve Veselí jsem se dostal ke skutečné házené na vysoké úrovni,“ potvrdil.

Pětadvacetiletá levá spojka prožila ve Veselí všech jeho šest extraligových sezon. „Nové Veselí je vyloženě rodinným klubem. Pro mladého házenkáře tu tudíž byly ideální podmínky pro to, aby se mohl dál rozvíjet,“ pochvaloval si.

V kádru Sokola byl Ptáčník v posledních sezonách jednou z hlavních opor týmu. O tom, jaká by měla být jeho role ve slezském klubu, zatím s trenérem nemluvil. „Přípravu zahajujeme na začátku července. Na tyto věci je tudíž ještě dostatek času,“ vysvětloval.

Očekávání naplnilo jen Velké Meziříčí. Vrchovina lavírovala, béčko Jihlavy padá

Motivace a cíle má Ptáčník ve svém novém klubu, který patří, spolu s Plzní, k jasně vládnoucí dvojici české mužské házené, celkem jasné. „Když jde člověk do klubu, který zrovna vyhrál mistrovský titul, nemůže chtít nic jiného, než jej s ním vyhrát také. A samozřejmě se těším na zápasy v pohárové Evropě. To je pro mě další velká výzva,“ nastínil.

A jak se bude těšit do Nového Veselí v nové roli hráče soupeře? „Zatím si to moc neumím představit. Přece jen je to ještě hodně živé. Určitě ale vím, že se na ten zápas budu moc a moc těšit,“ pousmál se Ptáčník.