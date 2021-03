Není se čemu divit. Klub od začátku sezony chrání hráče, jak může, opatření proti šíření nákazy jsou nastavena hodně nadstandardně. Proto promořenost hráčského kádru je jen minimální. „Prodělal to jen Radek Skála a pak šéf klubu Míra Jinek,“ vyjmenoval.

Imunita vůči koronavirové nákaze je tak minimální, riziko komplikací v podobě toho, že některý z klíčových hráčů ulehne v tu nejnevhodnější chvíli je velké. „Uvědomujeme si to, bohužel s tím nemůžeme mnoho dělat,“ pokrčil rameny Bohumil Vožický.

To málo, co HB Ostrov dělat může, činí. „Kluky nikam zavírat nebudeme, jen se budeme snažit o to, abychom byli v play-off co nejvíce spolu v Brodě. Tím můžeme riziko minimalizovat,“ uvedl kouč.

Klub dále zvažuje, že hráče pošle na testy na protilátky. Ty by mohly odhalit, zda někdo onemocnění neprodělal v nedávné minulosti skrytě a do jisté míry přinést i uklidnění.

Každopádně se v HB Ostrov bude masivně testovat. Klub měl v tomto směru před časem na výběr. Buď před každým zápasem zařídit vlastní testovací stanici nebo hráče nechávat prověřovat na veřejném místě. Vybral si druhou možnost. „Vzhledem k tomu, že jsou testy teď zdarma, byl by nesmysl dělat je přímo v hale. To by bylo mrhání penězi,“ prohlásil v lednu manažer Miroslav Jinek.

Chtělo by se říci, že si teď může trochu drbat hlavu. Vzhledem k povinnému plošnému testování ve firmách, je nyní těžké si rezervovat termíny. Šéf brodského klubu ale uvažuje jako šachista. Je o krok napřed. „Když jsem se dozvěděl, že se chystá povinnost testovat zaměstnance, tak jsem pro hráče zarezervoval termíny dopředu. Máme pokryté celé play-off,“ ujistil.

Hráči už si na pravidelné návštěvy nemocnice zvykli. „Chodíme tam každý týden. Zezačátku mi to dost vadilo, teď už jsem si na to zvykl,“ prohlásil na téma nepříjemných odběrů vzorků z nosohltanu Michal Obešlo.