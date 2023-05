Poprvé v historii mužské extraligy stolního tenisu se o vítězi play-off rozhodlo v jediném utkání. Velkolepé Superfinále hostila UNYP ARENA v Praze a v hledišti bylo přes 1200 diváků. Užili si skvělé představení, v němž rozhodli hráči HB Ostrov H. Brod o výhře 3:2 nad El Niněm Praha až v pátém utkání.

Dokázali to! Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod (na snímku) zdolali ve velkém superfinále v Praze první květnový pátek El Niňo a potřetí za sebou slavili extraligový titul. | Foto: ping-pong.cz

Pražané v utkání dvakrát vedli. Poprvé za HB Ostrov vyrovnával Tomáš Tregler. „Dostal jsem se do hry po prohraném setu hlavně tím, že jsem změnil servis. Začal jsem si to nahazovat víc do výšky a najednou jsem se dostal do tlaku víc já. Cítil jsem, že on je od začátku lepší, byl lepší na nohou a jsem moc rád, že jsem dokázal něco změnit. Vyplatilo se to,“ hovořil spokojeně po zápase Tomáš Tregler.

Po čtvrté dvouhře bylo opět srovnáno, když Pavel Širuček v pětisetové bitvě porazil Tomáše Konečného. „Dnešní první zápas s Jirkou Vráblíkem jsem hrál špatně, myslím, že proti Tomáši Konečnému už to bylo lepší. Mohl jsem to ukončit ve třetím nebo čtvrtém setu, ale nakonec jsem si v tom pátém vytvořil slušný náskok a zápas jsem dotáhl do vítězného konce. Ale celkově jsem dnes nehrál dobře, vůbec mě nepodržel bekhend, což absolutně nechápu,“ řekl po zápase Pavel Širuček.

Diváci v hale se skvěle bavili a čekalo je drama až do samotného konce. O titulu musela rozhodnout až poslední dvouhra. V ní havlíčkobrodský Tomáš Tregler vyzval Jiřího Vráblíka.

Byla to bitva o každý balonek a opravdové vyvrcholení krásného večera. Tomáš Tregler nakonec zvítězil 3:2 na sety a stejným poměrem vyhrál Havlíčkův Brod tento mimořádný duel. Vybojoval tak celkově šestý mistrovský titul ve své historii. „Je to nepopsatelný pocit. Vyhráli jsme první historické Superfinále, já k tomu navíc přispěl dvěma body. Vezeme další titul těmto neskutečným fanouškům. Chtěl bych jim všem moc poděkovat, stejně jako mojí rodině. Je to něco neuvěřitelného,“ zářil Tregler.

Stolní tenisté HB Ostrov tak navázali na své dva předchozí triumfy z let 2021 a 2022.

EXTRALIGA MUŽŮ - Superfinále play off

HB Ostrov H. Brod – SF SKK El Niňo Praha 3:2

Pavel ŠIRUČEK – Jiří VRÁBLÍK 1:3 (-7,-4,5,-12)

Tomáš TREGLER – Tomáš KONEČNÝ 3:1 (-8,11,11,10)

Tomáš MARTINKO – Jakub ZELINKA 0:3 (-6,-6,-9)

Pavel ŠIRUČEK – Tomáš KONEČNÝ 3:2 (7,12,-9,-10,6)

Tomáš TREGLER – Jiří VRÁBLÍK 3:2 (9,-9,9,-3,8)