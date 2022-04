Znovu to havlíčkobrodský favorit neměl úplně jednoduché, ale přece jen bylo utkání klidnější než úterní drama v domácím prostředí. „Proti úternímu utkání to byl jen odvar. Kluci to zvládli, čtvrtfinálovou sérii podržel Michal Obešlo,“ vracel se ke čtvrtfinálovým bojům trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Bohumil Vožický.

Přestože oba týmy změnily nasazení jednotlivých hráčů do utkání, šli proti sobě stejní borci jako v úterý v Havlíčkově Brodě. Úvodní bod HB Ostrov obstaral tentokrát Tomáš Tregler, který oplatit porážku libereckému Jakubovi Seibertovi z úterý. „Tomáš pořád ještě nebyl ve své kůži, náročný program na mistrovství republiky i porážka ve finále na něm pořád byly znát,“ připomenul trenér týden starý republikový šampionát jednotlivců v Kutné Hoře.

Druhý bod přidal Michal Obešlo, který tentokrát nemusel dohánět náskok libereckého Michala Blinky. „Liberečtí kluci mě překvapili, hráli hodně dobře,“ ocenil výkon hráčů soupeře Bohumil Vožický.

Z bodu se ale tentokrát radoval pouze Egypťan Mohamed Shouman, který naopak vrátil porážku Dmitriji Prokopcovovi. Utkání a tentokrát i celou sérii pak ukončil opět rychle ve třech setech Michal Obešlo. „Znovu se ukázalo, jakou výhodou je mít kvalitní a vyrovnaný tým,“ připomněl trenér HB Ostrov.

Semifinálová série, která se bude hrát opět na dvě vítězství začíná až 22. dubna. Soupeře budou v Havlíčkově Brodě znát nejpozději 9. dubna, vzejde z duelu mezi pražským El Niněm a TTC Ostrava 2016. El Niňo skončilo v základní části extraligy třetí a je favoritem. Na druhé straně pražský klub HB Ostrov dvakrát v sezoně porazil, zatímco v Ostravě extraligové utkání prohrál. „Ostrava je podle mě hratelnější, odhaduji ale, že postoupí El Niňo,“ zmínil s myšlenkami na semifinále Bohumil Vožický.

Jeho tým se k přípravě na nadcházející sérii sejde 11. dubna.

Extraliga mužů ve stolním tenise – play off, čtvrtfinále, druhý zápas (hrálo se na dva vítězné zápasy, HB Ostrov postupuje do semifinále):

SKST Liberec – HB Ostrov Havlíčkův Brod 1:3

Seibert – Tregler 1:3 (-8, -7, 8, -9)

Blinka – Obešlo 1:3 (-7, -7, 10, -8)

Shouman – Prokopcov 3:1 (7, 7, -9, 9)

Seibert – Obešlo 0:3 (-5, -5, -5)