Ve skupině B druhé basketbalové ligy (třetí nejvyšší soutěž) nastříleli žďárští hráči nejméně bodů, naopak jejich košem jich propadlo suverénně nejvíc.

Co se s mančaftem děje? „My jsme před sezonou vytvořili úplně nový tým,“ prozradil trenér Martin Lukáš. „Skoro všichni starší zkušení hráči skončili a současné mužstvo je složené z bývalých juniorů. Z bývalého A týmu zůstali v podstatě jen dva hráči. K nim se přidali čtyři kluci z béčka a právě junioři.“

Basketu na Vysočině se nyní obecně nedaří

V celostátních soutěžích má Vysočina čtyři basketbalové týmy mužů. V první lize (druhá nejvyšší soutěž) hrají ve skupině Západ pelhřimovské Sojky. V šesti kolech vyhrály dvakrát a jsou momentálně na sedmé příčce. Skupinu Východ hraje BC Vysočina. Jihlavský tým dosud nevyhrál a je na poslední desáté příčce. Ve druhé lize nastupují ve skupině B dva vysočinské celky. TJ Třebíč i Vlci Žďár dosud vyhrály jedenkrát a patří jim 10. a 11. pozice z dvanácti účastníků.

Ve Žďáře byli k průvanu v kabině tak nějak donuceni okolnostmi. „Generační obměna byla nutná. Starší kluci už dva roky hlásili, že budou končit. Z pracovních, rodinných, zdravotních i věkových důvodů. Také se to urychlilo tím, že se zhruba rok a půl nehrálo. My jsme se v té době snažili trénovat, ale to je málo. Mladí kluci potřebují především hrát,“ pokračuje kouč.

Družstvu tak chybí především zkušenosti s ligovým basketbalem. „Také skladba týmu je trošku jiná než předtím,“ upozorňuje Lukáš. „Hrajeme proto i poněkud jiný styl basketbalu. Hráči se sehrávají a učí se vše v podstatě za pochodu. A upřímně, zatím není ta kvalita taková, jako byla předtím.“

Je proto nasnadě, že Vlci intenzivně trénují a pracují na své hře. K tomu se přidávají i další překážky. „Nyní nás rovněž limitují některá zranění. K dispozici máme například jen dva podkošové hráče a plus jednu alternaci. Také výškový průměr týmu je docela nízký, proto hrajeme většinou jen na jednoho podkošového hráče. Právě v podkošovém prostoru pak máme největší problémy a soupeři nás tam přehrávají. Pokud se nám proto nedaří střelba z větší či střední vzdálenosti, taháme většinou v zápase za kratší konec,“ popsal největší starosti Lukáš.

Pozice v tabulce sice není pro Vlky příznivá, odhodlání uspět a dojem ze sezony v dalším průběhu soutěže je ale veliké. „Nepanikaříme,“ důrazně potvrzuje trenér. „Náš cíl je jediný: Udržet se. Především proto, že máme širokou mládežnickou základnu. V sedmnáctkách jsou šikovní kluci a je důležité, abychom setrvali ve druhé lize a ti kluci měli kam jít. Věřím, že tým postupně nabrané zkušenosti zúročí, vrátí se nám hráči z marodky a očekávám, že by to mohlo být lepší a lepší.“