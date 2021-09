První liga žen i s TJ Jiskra Havlíčkův Brod startuje o posledním zářijovém víkendu, havlíčkobrodské volejbalistky vstoupí do soutěže v sobotu 25. září večer a v neděli 26. září dopoledne v Českých Budějovicích, kde změří síly s tamním klubem Škola volejbalu. „Těšíme se. Věříme, že to letos bude lepší než před rokem,“ odhadoval předseda havlíčkobrodského volejbalového klubu Václav Meloun.

Loni kvůli covidové pandemii a následným vládním opatřením proti šíření nákazy volejbalové soutěže rychle skončily, od října se už nehrálo.

Oddíly Jiskry budou startovat ve stejných soutěžích jako před rokem. Ženy v 1. lize, což je druhá nejvyšší domácí soutěž, muži ve 2. lize. Klub má ještě extraligové a prvoligové kadetky a prvoligové juniory a juniorky.

Podle Václava Melouna dlouhá soutěžní přestávka zásadní odliv zájmu o volejbal v Havlíčkově Brodě nezpůsobila. „Zájem zůstal na stejné úrovni jako byl před pandemií. Jakmile to bylo možné, účastnili jsme se od května nejrůznějších nemistrovských soutěží a turnajů na antuce, čilý provoz byl přes léto na našich beachvolejbalových kurtech,“ připomněl předseda klubu.

Srpnový chod klubu už byl skoro jako v normálních časech, družstva absolvovala tradiční prázdninová soustředění, následně se přesouvala na tréninky v hale. „V září už jsme v hale naplno trénovali, doufáme, že nám návrat do starých kolejí vydrží, i když pořád dokládáme očkování nebo negativní testy na koronavirus,“ poukázal na odlišnosti oproti skutečnému normálu Václav Meloun.

Do nového ročníku soutěží jde klub s jasným cílem. „Co máme vybojováno, to chceme zachovat. A věříme, že se bude hrát, že soutěže opět po pár týdnech neskončí,“ zdůraznil.

Kvůli nadcházejícím mateřským povinnostem nemohli v Jiskře počítat s trojicí žen, které byly v kádru na minulou zmařenou sezonu, prvoligové áčko prošlo částečnou obměnou kádru. „Do ženského družstva jsme přesunuli mladší hráčky, cíle pro sezonu jsme ale neměnili,“ dodal Václav Meloun.

V domácí hale se havlíčkobrodské prvoligové volejbalistky představí poprvé v pátek 1. října, kdy hostí Královo Pole B. Nejnáročnější program je čeká na přelomu září a října, na přelomu října a listopadu, pak ještě ve druhé polovině listopadu a ve druhé polovině ledna příštího roku.

I. liga žen, skupina B (los TJ Jiskra Havlíčkův Brod - základní část)

SO 25. 9. v 19,30: Škola volejbalu (Č. B.) - H. Brod

NE 26. 9. v 10,00: Škola volejbalu (Č. B.) - H. Brod

PÁ 1. 10. v 19,00: J. H. Brod – Kr. Pole B

SO 2. 10. ve 12,00: J. H. Brod – Kr. Pole B

PÁ 15. 10. v 19,00: H. Králové – H. Brod

SO 16. 10. v 10,00: H. Králové – H. Brod

PÁ 29. 10. v 19,00: Madeta Č. Budějovice – H. Brod

SO 30. 10. ve 12,00: Madeta Č. Budějovice – H. Brod

PÁ 5. 11. v 19,00: H. Brod – Střešovice

SO 6. 11. v 11,00: H. Brod – Střešovice

PÁ 19. 11. v 19,00: H. Brod – Škola volejbalu (Č. B.)

SO 20. 11. v 10,00: H. Brod – Škola volejbalu (Č. B.)

PÁ 26. 11. v 19,00: Kr. Pole B – H. Brod

SO 27. 11. v 10,00: Kr. Pole B – H. Brod

NE 28. 11. v 10,00: SCM-ČVS-JKY (Sportcentrum Brandýs) – H. Brod

PÁ 10. 12. v 19,00: H. Brod – H. Králové

SO 11. 12. v 11,00: H. Brod – H. Králové

PÁ 21. 1. v 19,00: H. Brod – Madeta Č. Budějovice

SO 22. 1. v 10,00: H. Brod – Madeta Č. Budějovice

PÁ 28. 1. v 18,00: Střešovice – H. Brod

SO 29. 1. v 10,00: Střešovice – H. Brod