Volejbalisté Jiskry na palubovce vedoucího celku neuspěli. Padli v obou duelech

První volejbalová liga žen pokračovala o víkendu soubojem Havlíčkova Brodu a pražského celku z Řepí. Volejbalistky Jiskry měly možnost soupeřky z hlavního města přeskočit v tabulce, ale to by musely vyhrát oba zápasy. To se ale nestalo. Úvodní duel prohrály 3:0, v tom druhém si ale připsaly alespoň jedno vítězství. Bodový rozdíl mezi oběma celky tak je stále jeden bod.

Ilustrační foto | Foto: Deník/František Géla