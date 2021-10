Jiskra Havlíčkův Brod si ale veze cenné zkušenosti, které se mohou v dalším průběhu druhé nejvyšší domácí soutěže hodit.

Zejména sobotní utkání naznačilo, že s jiným soupeřem by havlíčkobrodské volejbalistky mohly mít šanci na lepší výsledek. „Oproti pátečnímu utkání se nám dařilo lépe na příjmu, děvčata hrála s větší chutí. V prvním setu to ještě nebylo na výsledku znát, ale pak nahradila na postu přihrávající smečařky Natálie Stehlíková Radku Staňkovou a naše hra se zkvalitnila. A určitě pomohlo i to, že v sobotu byla k dispozici nahrávačka Tereza Hodková,“ ocenil sobotní výkon svého družstva trenér havlíčkobrodských volejbalistek Petr Dostál.

K pátečnímu zápasu se příliš vracet nechtěl, spíš ho zaujala kvalita domácí Slavie. „Utkání bylo jednoznačné. Soupeř se opíral o skvělý servis, na jeho hře byla vidět propracovaná taktika i naprosto profesionální přístup. Hradec nastoupil v nejlepší sestavě, v sobotu ji pak ještě posílil zařazením Laury Holubcové, hráčky s velkými reprezentačními a extraligovými zkušenostmi,“ všiml si Petr Dostál.

V barvách Jiskry Havlíčkův Brod nastoupily v pátek Adéla Hodková, Zuzana Čeledová, Zuzana Dolejší, Kristýna Pecová, Adéla Zeithamová, Aneta Jechová, Radka Staňková a Natálie Stehlíková. V sobotu se k týmu připojila Tereza Hodková.

Havlíčkobrodské ženy si v průběžné tabulce základní skupiny B po šesti odehraných zápasech pohoršily na šestou příčku. O nadcházejícím víkendu se první ženská volejbalová liga nehraje, 29. a 30. října jede Jiskra Havlíčkův Brod na Madetu do Českých Budějovic.

I. liga volejbalu žen, skupina B:

Slavia Hradec Králové – Jiskra Havlíčkův Brod 3:0 (11, 12, 8) a 3:0 (11, 16, 21)