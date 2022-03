Pražský klub skupinu v rámci nadstavbové části první ligy s 39 body vyhrál a skončil na konečné deváté příčce. Jiskra získala za sezonu 14 bodů a konečná dvanáctá příčka znamená pád do baráže o první ligu v příštím ročníku. „Obě utkání nám ukázala to, že na holkách leží po nepovedených zápasech deka. Na body jsme nedosáhli, ani herně to nebylo dobré,“ komentoval závěrečná utkání trenér havlíčkobrodských volejbalistek Petr Dostál.