„Pro první část jsme si dali za cíl rozkoukat se, poznat soupeře a zvyknout si na nový systém, kdy se hraje jeden zápas v pátek večer a druhý v sobotu dopoledne,“ upřesnil havlíčkobrodský kouč.

Ve druhé polovině soutěže chtěl bojovat o udržení v soutěži. „Bohužel nás zasáhly zdravotní potíže některých děvčat. Zatímco Evu Matějkovou skvěle zastoupila Zuzka Čeledová, zranění Sabiny Lalákové se nám bohužel adekvátně vyřešit nepodařilo, což do značné míry ovlivnilo celou první polovinu soutěže,“ dodal.

Následně se ale hráčky dokázaly vrátit a ke konci roku už jeho celek začal potvrzovat, že účast v první lize není náhodná. „Ztráta na soupeře už byla bohužel příliš vysoká, proto nám postup do play-off unikl, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o první sezonu v druhé nejvyšší republikové soutěži, je účast ve skupině o deváté až dvanácté místo naprosto odpovídající,“ uznal Dostál.

Soutěž volejbalistek byla stejně jako ostatní byla předčasně ukončená. „A to nám pravděpodobně, co se konečného pořadí týče, spíše uškodilo. V posledních zápasech jsme měli příznivý los a věřím, že by to dopadlo ještě o trošku lépe,“ míní Dostál.

Je rád, že jeho tým potvrdil, že disponuje kvalitním útokem. „Pokud jsme byli kompletní, dokázali jsme porážet i silné soupeře. Trochu nás trápí užší kádr. Děvčata musí řešit studijní, rodinné i pracovní povinnosti a pokud nám do toho zasáhne ještě několik zranění najednou, popřípadě mateřské povinnosti, je situace poněkud složitá,“ řekl havlíčkobrodský lodivod.

Volejbalové Jiskře ale naštěstí už začínají přicházet mladé talenty. „Z dorostu nám začínají přicházet mladší děvčata, která se pomalu začleňují do družstva. V letošní sezoně do zápasů žen zasáhla hned trojice mladých hráček - Míša Jechová a sestry Hanka a Lenka Prchalovy - a byl bych rád, kdyby se jejich počet v příští sezoně ještě rozšířil,“ naznačil své plány Dostál.

A vytyčil si ještě jeden cíl, a to najít stabilního sponzora. „Respektive stabilního partnera, který by nám pomohl s finančním zajištěním druhé nejvyšší soutěže. To je ovšem dlouhodobý problém našeho regionu a očekávám, že v současné situaci to bude ještě mnohem složitější,“ uvědomil si.

V současné chvíli mají hráčky i trenéři volno. „Většina děvčat studuje vysoké školy, několik děvčat pracuje ve zdravotnictví, takže všechny mají dost jiných starostí,“ potvrdil a dodal: „Co se týká přímo mě, tak já moc volna nemám. Doháním pracovní resty, na které v sezoně nebylo příliš mnoho času. Od uzavření škol zároveň lítám kolem našich dvojčat. Dny mám tak kromě práce naplněny i vzděláváním našich dětí (škola, kytara, jazyky…), a díky dostatečně velké zahradě i sportem svých dětí, které bohužel dávají zatím přednost fotbalu. A samozřejmě už začínáme připravovat příští sezonu. Přiznám se, že občas bývám večer unavený ještě víc, než před epidemií.“