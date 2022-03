Jiskra skončí dvanáctá, čímž spadne do baráže o udržení prvoligové příslušnosti pro další sezonu. „Se Sokolem Nusle budeme samozřejmě v první řadě myslet na baráž. Poslední dva zápasy v nadstavbové části bychom chtěli využít k vyzkoušení hry, která nás bude čekat v baráži,“ řekl k nadcházejícímu prvoligovému programu trenér havlíčkobrodských volejbalistek Petr Dostál.

K dispozici by měl mít kompletní kádr, včetně hostující Terezy Křižanovské. „Na nahrávku bude připravena i Lenka Musílková, otazník visel v týdnu nad startem Adély Hodkové, která měla problém se zády,“ doplnil informace Petr Dostál.

Do souboje s nejlepším celkem skupiny by měla jít Jiskra s dvanácti hráčkami. A s nadějí na kvalitní předbarážový test a možná i nějaký ten dílčí úspěch. „Bude záležet také na tom, v jakém složení soupeř do Brodu přijede. Nusle jsou v každém případě kvalitní tým se zkušenými hráčkami,“ dodal trenér havlíčkobrodských volejbalistek.

I. liga žen, skupina o 9. - 13. místo (11. a 12. kolo):

Jiskra Havlíčkův Brod – TJ Sokol Nusle Praha, pátek 25. března (18.00) a sobota 29. března (10.00)