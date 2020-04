„Naším hlavním cílem je dlouhodobě držet 2. ligu. To se nám opět podařilo,“ prozradil první důvod ke spokojenosti brodský kouč.

Pro letošní sezonu Jiskra omladila tým. „Průměr základu byl okolo pětadvaceti let. Musím říct, že většinu zápasů se nám dařilo hrát pěkný, útočný volejbal, který se lidem líbil a hráče baví. To mě těší asi nejvíce,“ pokračoval v hodnocení Meloun, který by přeci jen byl o trošičku spokojenější, kdyby jeho tým byl blíž středu tabulky. „Předváděná hra a složení soupeřů tomu napovídalo. Kromě předních dvou až tří týmů byli soupeři vyrovnaní a pořadí se hodně točilo. Naštěstí se nám podařilo včas obsadit pozice mimo sestupové ohrožení, a po zastavení soutěže tak být v klidu. Takže jsme spokojeni,“ dodal.

Havlíčkobrodskou slabinou byl velký počet chyb během zápasu. „To samozřejmě pramení z věku hráčů, natrénovanosti a systému hrát razantně a odvážně jak na útoku, tak servisu. Když na tomto zapracujeme, můžeme se pohybovat v přední části tabulky,“ potvrdil Meloun, který tak zároveň potvrdil, že když se jim tato hra dařila, byla to jejich silná stránka. Dalším problémem, který ale řeší řeší většina týmů v soutěži, je šířka kádru. „Některé zápasy jsme museli absolvovat jen s osmi hráči. Naštěstí se nám letos vyhnula větší zranění. Pozitivní je, že máme v mládeži obsazeny všechny kategorie. Bude na nás trenérech, připravit je pro mužskou soutěž, i když to bude ještě chvíli trvat,“ uznal Meloun.

Jeho svěřenci většinou po sezoně ještě do dubna trénují, ale bohužel situace ji to momentálně nedovoluje. „Do dubna ještě většinou trénujeme, a pak se přesouváme ven. V této situaci nemáme nic určené organizovaně. Nechávám na hráčích, aby si zvolili mezi odpočinkem, individuálním cvičením či jiným sportováním,“ naznačil program brodských volejbalistů jejich trenér. „Když si nyní od volejbalu na chvíli odpočinou, o to větší budou mít poté chuť. Pokud by se situace nezlepšovala, začneme organizovat individuální cvičení. Oficiální přípravu na sezónu snad začneme tradičně od začátku srpna soustředěním v Okrouhlici. Doufáme i v návštěvu tradičních turnajů během června a července. Snad bude zase brzy lépe,“ dodal Meloun, který v době volna dohání resty. „Myslím, že se každý snaží dohnat resty, které se během sezóny nestíhají. I přes omezení je i více pracovních povinností. Halová sezóna nám skončila, tak nám všem začíná chybět možnost venkovního sportování. Antukové a pískové kurty máme zatím zavřené, takže každý sportuje tak, jak může,“ potvrdil.