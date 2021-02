Vožického čekají pikantní souboje s bývalými kluby

Stolní tenisté HB Ostrov mají čtyři kola před koncem základní části extraligy jistotu, že do play-off půjdou z první příčky. Z tohoto důvodu by se zápasy v Praze s El Niněm a KT mohly jevit jako bezvýznamné. Ale řekněte to před Bohumilem Vožickým, který v obou klubech v minulosti jako hráč působil. „Mám na ty roky jen dobré vzpomínky. Vyhrát ale chceme oba zápasy,“ vyjádřil se.

Bohumil Vožický v minulosti hrál v El Niňu i KT Praha. Teď proti těmto klubů povede v roli trenéra HB Ostrov. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V pátečním duelu s El Niněm půjde o bitvu gigantů. HB Ostrov platí za suverénna letošní sezony, pražský celek dominoval v řadě předchozích ročníků. „Letos poprvé po nějakých patnácti letech nehraje EL Niňo na špici tabulky,“ povšiml si Bohumil Vožický. Důvod je zřejmý. Tým prošel obrovským omlazujícím řezem. Kdysi úspěšnému klubu pustil žilou i HB Ostrov. Odvedl mu Dmitrije Prokopcova. „Odehrálo se to vše v poklidu. El Niňo mu nebránilo odejít a my jsme se touhou získat ho netajili. Kluby mezi sebou jednaly fér. Žádná zášť tam není,“ ubezpečil. Prokopcov trenérem. Povede dívky brodského klubu Přečíst článek › El Niněm v minulosti ze současného havlíčkobrodského kádru prošli i Tomáš Tregler či Michal Obešlo. „Já jsem tam byl několik let před nimi. Klub si tehdy stahoval ty nejlepší, se mnou tam byli David Štěpánek, Tomáš Pavelka a další.“ Vožický má dobré vzpomínky i na KT Praha, kde hrál v loňské sezoně. „To je klub, který se stolním tenisem baví. Jsou v něm starší hráči, hodně se tam dbá na bojovnost za každého stavu,“ zmínil a přidal ještě jednu vzpomínku: „Na zápasy jsme jezdili vláčkem a hrávali karty. Bylo to kouzelné,“ vrátil se v čase.